差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升，其中台灣女星陳妍希主演的《狙擊蝴蝶》備受矚目，她與小19歲的周柯宇在劇中展開動人的姊弟戀情，開播後迅速登上串流平台排行榜。劇情甜蜜指數爆表，有網友統計僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部熱門劇集《雙軌》則由虞書欣主演，與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。
《狙擊蝴蝶》中，陳妍希飾演的女主角李霧與周柯宇飾演的角色發展出感人的情感線。劇情圍繞著李霧希望幫助山村少年走出大山，迎接全新生活的故事展開。在日常相處中，兩人逐漸產生情愫，兩位演員雖然實際年齡相差19歲，卻在劇中產生絕妙的化學反應。
另一部備受關注的劇集《雙軌》則由虞書欣主演，她在經歷家族醜聞後強勢回歸演藝圈。劇中她與何與上演「偽骨科」虐戀，劇情描述沒有血緣關係的兄妹如何發展感情線。
《雙軌》改編自同名小說，原著獲得高達8.2分的好評。劇中虞書欣飾演的角色與何與飾演的靳朝之間的情感發展引人入勝，觀眾對這段沒有血緣關係的兄妹情感走向充滿期待，使這部劇同樣成為近期討論度極高的作品。
