差2天就60大壽！滑翔傘空中相撞 男45公尺高墜落慘死

巴西里約熱內盧11月中旬發生一起嚴重空中飛行事故。一名59歲男子在當地著名滑翔地點聖康拉多（Sao Conrado）進行滑翔傘飛行時，與一架載有教練與學生的雙人懸掛式滑翔翼在空中相撞，導致滑翔傘失控旋轉後墜落，男子當場身亡，事故震撼當地飛行圈。

《每日郵報》報導，事故發生於11月20日，當時59歲商人、同時也是資深飛行員的海格勒（Philip Eric Haegler）正在空中飛行，雙人懸掛式滑翔翼則由教練塞吉歐（Sergio Manoel da Silva）操作，並搭載一名學生，雙方在接近降落區時發生碰撞。

警方初步調查指出，事故發生當下，塞吉歐正依標準程序低頭操作，準備解開學生腿部的安全固定帶，約有3秒鐘時間未留意前方空域。當他重新抬頭時，驚見海格勒從相反方向、且略低的位置快速接近，雖然立即嘗試閃避，仍無法避免相撞。

碰撞瞬間，海格勒的滑翔傘機翼擦過雙人滑翔翼下方設備，造成傘翼纏繞並完全失控。海格勒隨後撞上一棟約11樓高的建築外牆，並從約45公尺高處墜落，不幸身亡。

依體育飛行相關規範，飛行高度較低者擁有優先通行權。塞吉歐向警方表示，海格勒當時並無任何違規行為，事故完全源於自己瞬間的疏忽與注意力不集中。他也坦言，這起意外對自己造成極大心理衝擊，目前正接受心理輔導，並全力配合警方與相關單位調查。

警方調查後認定，塞吉歐在事故中未完全遵守運動飛行安全規範，已依過失致死罪嫌將案件移送檢察官評估是否起訴。更令人唏噓的是，事故發生時距離海格勒60歲生日僅剩兩天。

