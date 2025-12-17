差200公尺就撞上！星鏈衛星驚險閃過大陸火箭來襲 SpaceX怒：沒打招呼

SpaceX表示，其星鏈衛星在560公里高空險些與大陸衛星擦撞，兩者距離僅約200公尺。（圖／達志／美聯社，下同）

美國太空探索公司SpaceX指出，旗下一顆星鏈（Starlink）衛星日前在軌道上與中國大陸的CAS Space公司新近發射的衛星發生驚險接近，雙方距離僅200公尺，幾乎擦撞。這起事件引發外界對太空擁擠與衛星操作者缺乏資訊共享的隱憂再度升溫。

近年來地球低軌道日益擁擠，2025年在軌運作衛星已突破1.3萬顆，其中SpaceX佔近九成。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）等外媒報導，這起事件發生於2025年12月9日，當天，來自大陸廣州的CAS Space公司自甘肅酒泉衛星發射中心，利用「力箭一號」（Kinetica 1）固體燃料火箭，將九顆衛星送入地球低軌道。根據SpaceX指出，其中一顆衛星在約560公里高空接近星鏈編號STARLINK-6079（56120）的衛星，雙方未經任何協調。

SpaceX表示，其星鏈衛星在560公里高空險些與大陸衛星擦撞，兩者距離僅約200公尺。

SpaceX星鏈工程副總裁尼可斯（Michael Nicolls）於12月12日在社群平台X上指出：「我們所知範圍內，對方並未與現有衛星進行任何協調或衝突排除，導致這起200公尺的近距離接觸事件。這也凸顯出太空操作風險的根源，在於衛星操作者之間缺乏協作機制。」

CAS Space則於當晚在X上發文回應，表示公司所有發射作業皆依據地面監控系統選定發射時窗，以避開既有衛星或太空碎片。他們強調：「若此事件屬實，應為酬載分離後近48小時發生，屆時任務早已完成。我們將與衛星操作者協調，也呼籲雙方新興太空業者恢復合作。」

星鏈工程副總裁尼可斯在社群平台X上公開指出事件經過，呼籲建立更完善的衛星協調制度。

另據大陸的《中國日報》指出，該次任務所搭載的衛星包括六顆中國大陸多功能衛星，以及分別來自阿拉伯聯合大公國、埃及和尼泊爾的三顆任務衛星。尼可斯未具體指出是哪一顆衛星與星鏈出現近距離接觸。

SpaceX表示，雖然星鏈衛星配備自動避碰系統，能根據預測資料調整軌道，但若其他衛星操作者未共享星曆數據，仍可能發生突發風險。僅在2025年前半年，星鏈衛星便執行了約14.5萬次避碰操作，平均每顆衛星每月需閃避約四次潛在衝突。

然而，目前並非所有在軌衛星都具備相同的閃避能力。一旦發生碰撞，不僅可能導致衛星報廢，更會產生大量太空碎片，進一步升高後續碰撞風險，造成難以控制的連鎖效應。這也是NASA科學家早年提出的「凱斯勒效應」（Kessler Syndrome）所擔憂的狀況，即太空碎片達臨界密度後，會不斷產生更多碎片，使部分軌道區域永久失去使用價值。

太空擁擠的現象日益嚴重。2020年時，地球軌道上僅約有3400顆運作中衛星，而截至2025年已增至超過1萬3千顆，其中SpaceX營運近9300顆星鏈衛星，僅在今年就發射超過3000顆。「建立全球衛星操作者之間的資料共享機制，是確保太空安全的關鍵一步，」尼可斯呼籲道。







