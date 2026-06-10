差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉

漫畫改編的《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行拆成迷你集數開播。其中劇中男女主角 46 歲上班族大叔「佐佐木」與 25 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群部分人士的討論。

年齡差距太大，被部分網友認為無法接受。（圖源：TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式 官方新聞圖）

《躲在超市後門抽菸的兩人》被部分西方觀眾在 Reddit 和 X（推特）上指出，當女主角剛出生時，男主角就已經是 21 歲的成年人，這種巨大的年齡差距在情感倫理上讓人感到不適，進而引起正反雙方的論戰。

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支持這部作品的觀眾卻認為，這種寫實又帶有遺憾美感的成人戀愛，在現實生活中並不少見。故事本身沒有鼓吹任何不健全的關係，而是細膩描繪了兩個在都市鋼筋水泥中疲憊不堪的靈魂，如何透過共同的習慣在超市後門找到慰藉。

相比起那些以校園為背景的傳統青少年戀愛動畫，這種聚焦於職場成人上班族日常、節奏沉穩的作品，反而更有獨特的成熟魅力。而話題熱度也直接反映在評分上，該作目前在歐美 Crunchyroll 上已累積超過 1 萬則評價，並保持著 5.0 顆星的滿分紀錄，比起批評劇中的年齡差，更多人是喜愛這種故事的呈現方式。

社群上不少網友則是分享，相差 21 歲很正常，自己的爺爺奶奶也相差 16 歲。甚至舉例許多有名的好萊塢明星、大咖歌手、企業大老闆…等，都會找比自己小上 10 到 20 歲的伴侶，甚至相差 30 歲以上的也並不少見。並吐槽劇中山田都已經 24 歲了，又不是剛滿 18 歲，是一個已經對於現實有認知的成年人。