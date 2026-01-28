差22歲姊弟戀信義威秀空橋「半裸激戰」！ 裸露咬咬遭瘋傳認罪換緩刑

信義威秀空橋去年上演激情畫面。示意圖

台北市熱鬧的信義商圈去年驚傳一起大膽的公然猥褻事件。一對男女在信義威秀影城後方的戶外空橋上，無視來往人潮，公然上演「活春宮」，過程被目擊民眾拍下並上傳至臉書社團「爆料公社」，引發網友熱烈討論。

根據判決指出，這起事件發生於去年8月28日晚間8時55分至9時9分之間。當時，一名身材微壯、穿著七分褲的27歲李姓男子，與穿著高跟鞋、留著長髮的49歲王姓女子，在信義威秀影城3樓的戶外廣場空橋處行為極其親密。兩人不僅下半身赤裸，李男更靠著牆讓王女當眾進行口交及性交行為，期間還不時變換體位。目擊民眾在錄影時也忍不住驚呼：「不能去開房間嗎？」

轄區信義警分局接獲檢舉後，調閱監視器畫面循線追查，確認涉案兩人的身分並通知到案說明。據了解，這對男女是透過交友軟體認識，兩人雖然年齡相差22歲，但因為是「同一天生日」而進一步交往。面對警方偵訊，李男與王女均對犯行供認不諱。

檢方隨後依公然猥褻罪嫌將兩人提起公訴。台北地方法院審理後認為，兩人僅為滿足私慾，竟在人潮眾多的公共場所進行不當行為，不僅妨害社會善良風俗，更可能造成目擊民眾受驚。

法官考量兩人犯後態度良好且無前科，日前做出判決，李男與王女各被判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，並宣告緩刑2年。此外，為了讓兩人記取教訓並避免再犯，法官要求兩人須在判決確定後的6個月內，各向公庫支付1萬元。全案仍可上訴。



