差3%？ 綠：沒內參民調 陳亭妃酸林俊憲「別觸法」

陳亭妃（圖／TVBS資料畫面）

民進黨台南市長初選前夕，流傳一份內部民調顯示陳亭妃與林俊憲的支持度差距在誤差範圍3%內，而另一份民調則顯示兩人差距達15.5%。 陳亭妃對於這兩份差異極大的民調結果感到困惑，並認為民進黨中央是否應該出面澄清，因為這恐怕影響到即將到來的台南市長辯論。

陳亭妃（圖／TVBS資料畫面）

林俊憲則回應說，根據劉傳的內參民調，他與陳亭妃的差距正在縮小，並強調在深綠選民中他是最強的候選人。 陳亭妃對於網路民調的可信度表示懷疑，批評這種民調全世界都可以投票，並指出國民黨的謝龍介在網路民調中的支持度僅有1%，認為這是不合理的。

林俊憲（圖／TVBS資料畫面）

民進黨中央對於是否進行內部民調的問題作出回應，強調黨中央從未執行及發佈任何內參民調，並呼籲遵守《選罷法》的規定，確保民調的透明度和可靠性。 隨著初選的臨近，陳亭妃和林俊憲之間的競爭愈發激烈，雙方都在努力爭取選民的支持。

