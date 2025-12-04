差30分鐘落地！男子鬧喊「就要跟女友坐」 全機被迫返航成田機場

記者李育道／綜合報導

春秋航空日本IJ005班機原訂從東京飛往上海浦東，但在距離降落僅剩約30分鐘時，卻因一名男乘客堅持要與女友坐在一起、與空服員發生激烈爭執，最終導致航班折返。（圖／pixabay）

日本成田機場日前發生一起航班騷動，春秋航空日本IJ005班機原訂從東京飛往上海浦東，但在距離降落僅剩約30分鐘時，卻因一名男乘客堅持要與女友坐在一起、與空服員發生激烈爭執，最終導致航班折返，所有旅客被迫重新回到成田機場。事件在中日社群延燒，不少網友痛批「為了兩個座位拖累全機」。

綜合媒體報導，該名男子與女伴分開就座，上機後便多次向空服員要求更換座位，但由於班機全滿，無座位可調整，空服員只能婉拒。男子情緒未見平復，甚至因語言不通，頻頻對女伴喊「妳去跟他們解釋」，場面持續混亂。乘客回憶，爭執從起飛後一路延續近兩小時，空服員來回奔走勸阻，仍無法讓男子冷靜。

考量已影響飛航秩序與客艙安全，機長評估後依程序通報日本當局，並決定折返成田機場。班機於當地時間晚間10時40分落地後，日本航警立即登機，將涉事男子帶走調查。一名受影響乘客直呼無奈，「明明再30分鐘就到上海了，卻坐了四小時又回到原點。」

春秋航空日本證實，該事件屬「旅客妨礙航班安全運行的非法行為」，並向受影響旅客致歉。航空公司安排翌日上午10時的替代航班，同時提供每名旅客1萬日圓（約新台幣2100元）補貼。不過，因航班深夜返航，部分旅客未獲住宿安排，只能在機場過夜，引發部分抱怨。最終，替代航班已於2日中午順利抵達上海浦東。

