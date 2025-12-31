差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

香港75歲資深藝人李龍基與小36歲未婚妻王青霞的感情近日正式畫下句點。（圖／翻攝自微博）

香港75歲資深藝人李龍基與小36歲未婚妻王青霞的感情動向一向備受矚目，不料這段被外界稱為「爺孫戀」的關係，近日正式畫下句點。李龍基今天（31日）接受媒體訪問時坦言，王青霞在大陸早已有婚姻與家庭，目前2人已分道揚鑣，但他過去一直被蒙在鼓裡，因此認為無須向對方的丈夫及兒子道歉。

香港01報導，李龍基先前曾公開表示，自己計畫在年底迎娶王青霞，今年7月更親自捧著玫瑰花迎接她出獄，展現深情一面。然而，王青霞之後一直行蹤低調，直至YouTuber「導遊哥哥」爆料，指她早於2007年在廣東省佛山市與1名陳姓男子結婚，並育有1名現年16歲的兒子，消息引發外界譁然。

李龍基透露，王青霞返回大陸娘家後，雙方聯絡逐漸減少，直到冬至前後才正式分開，自己也在過程中才明白原來成了第三者。他表示，2人曾理性溝通，決定和平分手，未來仍會保持聯絡。

談及親眼看到王青霞與丈夫及家人共度冬至的畫面，李龍基坦言內心難受，但並未責怪對方，認為她多年來也帶給自己不少快樂。至於是否感到愧疚，他多次強調，自己是在不知情的情況下投入感情，僅會送上祝福。李龍基也表示，對未來感情仍抱持開放態度，並不排斥再談「爺孫戀」。

