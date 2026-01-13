差36歲爺孫戀有望復合？ 李龍基揭「還有聯絡」曝分手內幕

李龍基（右）揭爺孫戀分手真相，自爆舊情復燃可能性。（圖／翻攝自微博）

75歲香港男星李龍基近年與小36歲女友王青霞高調戀愛，掀起外界熱議，不過，他去（2025）年底證實兩人已經分手，主因是發現女方有老公、小孩。而李龍基近日接受訪問，坦言心情好多了，並自爆仍與女方有聯繫，至於未來是否有機會復合，他也提出最關鍵條件。

李龍基日前受訪表示，雖然要面對現實，也積極緩和情緒，但兩人愛巢的合約是一年，所以有時回去看看依然會觸景傷情。提到對這段戀情感到失望，是女方一直拖延婚期，讓他漸漸覺得心冷，後來才得知王青霞已經結婚，不過，他強調並未被女方騙錢，「感覺得到她不是也不需要貪我的錢」。

說到女方有老公、孩子，李龍基透露女方與老公分開17、8年，但不清楚為何沒有離婚，所以後來得知消息，覺得繼續交往不太道德，兩人便決定和平分開。他也補充，其實在與王青霞親密行為時，曾發現女方身上有疑似妊娠紋的痕跡，但他坦承愛情是盲目的，加上自己鴕鳥心態，才沒有過問太多。

最後，李龍基自爆還有與王青霞聯繫，有時候會問候一下，「最近怎麼樣啊？她一直很關心我。她看到我變這麼瘦，就說傷心是難免的，但別再這麼瘦了，好好保重身體吧」。至於對女方的感情，他坦承依然愛著對方，但女方一天沒有離婚，就不會去打擾，目前也不考慮談下一段，「倘若她之後真的離婚，不再具備別人老婆的身份，不排除會舊情復燃」。

