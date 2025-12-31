差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

娛樂中心／綜合報導

74歲李龍基和38歲未婚妻王青霞。（圖／翻攝自微博）

75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。

李龍基,王青霞,爺孫戀,求婚,監獄,情書,性生活,TVB,奇情谷（圖／翻攝微博）

根據《香港01》報導，李龍基接受《星島頭條》專訪首度承認跟交往14年的王青霞已分手，被問到關於YouTuber爆料王青霞其實早已結婚，並育有一名16歲兒子，他也坦言自己才是第三者，並說兩人溝通後，保證自己不會做傻事，算是和平分手，未來仍會保持聯絡。

被問到是否一直被王青霞「瞞婚」？李龍基表示，愛一個人就要相信對方，而自己從來沒有問過王青霞的婚姻狀況，只覺得多年來的相處應該會有結果。是否會對王青霞的丈夫及兒子感到抱歉，李龍基連說八次「沒有」，並重申「不知者無罪」，表示知道真相後只會祝福他們幸福、家庭快樂、開開心心。他隨後眼泛淚光說：「我沒事啦，沒問題的。」

