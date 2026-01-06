差49歲「爺孫戀」傳收8088萬分手費 她沒否認…憶謝賢1貼心舉動

謝賢與小49歲的CoCo曾交往。翻攝微博



爺孫戀的「天價分手費」再度成為新聞焦點。香港資深藝人謝賢，七年前與小49歲的圈外前女友CoCo分手，據傳謝賢大方地給了2000萬港幣（約8088萬台幣）分手費。對此，CoCo近日被問到此事，雖未否認此事，也坦言近年至各國遊覽，且從豐腴身材可以推測出，CoCo的確生活過得相當滋潤。

根據港媒報導，現年40歲的CoCo近日接受中國自媒體訪問，她身穿黑色低胸上衣、配戴垂掛式耳環現身，打扮頗為貴氣。

針對與謝賢的往日情，CoCo首度闢謠此前「在夜店相識」的傳言，表示2人其實是透過朋友牽線，在上海一家咖啡廳初次見面，謝賢一見面後就相當主動，彼此幾乎一拍即合，很快拉近距離。

CoCo也回憶，謝賢看似個性很酷、不拘小節，但私下個性很溫暖、體貼、細心、有紳士風範，CoCo回憶過去常去酒吧，當時謝賢會提醒說「妳回家太晚了，別人跟我說了……妳要注意一點，不要喝那麼多酒，女生喝醉了容易失態」，CoCo說謝賢語氣非常溫柔，私下也幾乎不發脾氣，很注重女方心情。

據報導指出，謝賢當年決定不想浪費CoCo青春，因此主動提出分手，大方給出2000萬分手費，希望CoCo可以找尋自己人生的幸福。對此，CoCo在節目中沒否認此事，但她近年生活愜意，常常到世界各國趴趴走旅行，似乎用行動間接證實確實拿到一筆可觀的分手費。

