差8歲情侶租屋築愛巢變調！門縫膠帶封死 男僵硬亡少女驗大量藥物反應

社會中心／高雄報導

同事發現洪男多日未上工失聯，上門發現屋內傳出異味，嚇得連忙報警。（示意圖／記者洪正達攝影）

高雄市三民區發生一起情侶死傷悲劇。一名洪姓男子（25歲）因多日未上工失聯，同事於9日晚間前往其租屋處查看，驚覺屋內飄散異味且無人應答。警消破門後發現洪男已明顯死亡，其17歲小女友則陷入昏迷，送醫後驗出體內有大量藥物反應，目前仍在加護病房搶救中。

高雄市警局三民二分局於9日晚間21時28分接獲報案，報案人為洪姓死者的同事。據了解，洪男平時在建案工地擔任臨時工，近期因連續多日未到班且無法聯繫，同事察覺有異，遂主動前往其位於三民區的租屋套房關心。同事抵達後發現房門深鎖，敲門無人回應，且門縫飄散出不尋常的異味，直覺情況不妙，立即報警求助。

警消獲報趕抵現場，破門入內後，驚見洪男與其同居的女友雙雙躺在床上。經救護人員現場評估，洪男身體僵硬，已明顯死亡，未送醫；而少女雖無意識但仍有微弱氣息，被緊急送往高雄長庚醫院搶救。醫院方面指出，少女體內驗出高濃度的藥物反應，經急救後目前已轉入重症加護病房觀察，尚未脫離險境。

根據警方初步調查，洪男與黃女年齡相差8歲，雙方交往約2個月並同居於此。少女為中斷學業狀態，原先在飲料店打工，但於事發前約7天離職。警方在現場勘查發現，租屋處大門內側遭膠帶封死，垃圾桶內留有不明藥物包裝。鑑識人員採證後確認現場無打鬥或遭人破壞痕跡，初步排除外力介入。全案目前已報請高雄地方檢察署進行相驗，以釐清洪男確切死因及藥物來源。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

