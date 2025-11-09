「已告知輝達」在台北設分公司！ 蔣萬安曝對方回應

輝達預計落腳北士科，台北市長蔣萬安日前表示，希望輝達在台北市成立分公司並簽約。針對輝達對設立分公司是否回應？蔣萬安9日表示，市府有把想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估當中。（徐佑昇攝）

輝達預計將海外總部設在北士科T17、18基地，台北市長蔣萬安6日對外表示，希望輝達在台北市成立分公司並簽約，引起熱議。蔣萬安9日出席活動被問到相關議題，蔣表示，市府有把想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估當中，當然他很希望輝達能夠在台北設立分公司，未來在整體營運上對台北是非常正面的。

蔣萬安日前表示，希望輝達能在台北設立分公司，而不是以現有分公司名義與北市府簽約。他今早出席2025第十一屆電器盃節能公益路跑活動時，媒體詢問輝達針對分公司議題是否有回應。

廣告 廣告

蔣萬安表示，市府有把想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估當中，「當然我們很希望他（輝達）能夠在台北決定設立分公司」，未來在整體的營運上面對台北是非常正面的。

【看原文連結】