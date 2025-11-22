已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」

即時中心／徐子為報導



衛福部食藥署本月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須全面下架回收，批號為「BCU027」及「BCQ013」。食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，這批有疑慮藥品產品，已售出145萬顆，已要求廠商於12月11日前完成回收，而目前同成分、同劑型、同劑量藥品許可證尚有8張，無短缺疑慮。





食藥署指出，本月6日接獲藥商「強生化學製藥廠股份有限公司」主動通報試驗結果，發現「強生舒胃糖衣錠」藥品有溶離試驗結果不符合檢驗規格情形，為保障民眾安全，故主動回收，該藥品主成分為scopolamine bromobutylate，適應症包括胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後的症候群。



食藥署12日回文，提到對方提供運銷紀錄，僅涵蓋部分經銷商，未能追溯至醫療院所及藥局，要求該藥商3日內提供完整運銷紀錄至食藥署，另要求在24小時內通知相關醫療機構、經銷藥商及藥局，配合下架回收，並告知相關經銷商，協助轉知下游醫療機構及藥局。這批藥品回收後，應經過新北市政府衛生局同意後，才可進行銷毀。



楊博文指出，本次案件是食藥署接獲業者通報後，考量療效恐受影響，為保障民眾安全，採取主動回收，要求業者12月11日前提出不良品發生原因調查報告、預防矯正措施、預計改善時程等相關資料，民眾如對用藥有疑慮，建議盡速回診與醫師討論，改用其他藥品。









