已售出700多戶的中和捷運宅上樑 代銷龍頭預見房市供給將減少

大同資產開發位於中和的指標大案「大同新紀元」今（2/4）日舉行上樑典禮。

開賣一年多，已售出700多戶的中和的指標大案「大同新紀元」今（2/4）日舉行上樑典禮，由新上任的大同資產開發副董事長左昭德主持。他在典禮後預告，大同將於 2026 年推出數個重量級的專案，請大家拭目以待。

「大同新紀元」是未來萬大中和線—連城錦和站捷運聯開案，訴求3站進北市、約14分鐘就到捷運中正紀念堂站的絕佳地利，未來住戶下樓就能快速進站。

因此在去年的房市寒冬中，成為少數的熱銷指標大案，總銷245億元，目前銷售已突破百億元。

「大同新紀元」是大同資產開發與日本建築大師丹下憲孝攜手合作，基地面積約5,255坪，規劃4棟30到32層鋼骨量體。可售戶約1,000戶，目前已售出8成，實價登錄已登錄戶數達713戶，每坪成交價落在73到92萬元間。

「大同新紀元」上樑典禮由新上任的大同資產開發副董事長左昭德主持，他透露今年還將推出數個重量級專案。

代銷龍頭的海悅國際總經王俊傑評估，開發商成本不斷提升，將降低開發意願。

該案坪數規劃從18坪到50坪，吸引中和，以及鄰近萬華區、中正區首購跟換屋族群。

今（2/4）日舉行的上樑典禮，由新上任的大同資產開發副董事長兼執行長左昭德主持，他在典禮後預告，「公司將於 2026 年推出數個重量級的專案，請大家拭目以待。」他暗示這些新專案將「超過眾人想像」，範疇將不僅限於傳統的住宅建案。

對於許多消費者期待房價可能鬆動，負責此案代銷、也是代銷龍頭的海悅國際總經王俊傑分析市況說：「開發商現在面對成本不斷提升，開發新案太辛苦了！所以開發土地的意願會逐年降低。供給量變少可能不會立即呈現，會反應在未來二年裡。」他進一步說：「現在自住剛性需求市場，自住客有需要、買得起，就會買，如果他覺得貴，就不會買。」

