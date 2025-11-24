已在新北找看板備戰2026？李四川連說3次：沒有這回事

2026大選將近，近期有傳出北市副市長李四川已在新北市尋找看板。對此，李四川24日受訪表示「沒有這回事」，他不知道這個消息從哪裡來。（本報資料照片）

2026大選將近，新北市長人選被認為呼聲最高的台北市副市長李四川動向備受關注，近期傳出李四川已在新北市尋找看板。對此，李四川24日受訪表示「沒有這回事」，他不知道這個消息從哪裡來。至於藍營黨內如果另有人要選，李四川是否願意比民調？李四川說，就按照黨的機制辦理。

明年大選新北市長綠營已確定提名立委蘇巧慧，藍營新北市長人選未定，外界關注李四川動向。李四川今接受網路節目「新聞給問嗎？」專訪前，媒體堵訪並詢問外界有傳出李四川已在新北市找看板。

對此，李四川連回3次「沒有這回事」，「我不知道這個消息從哪裡來」。

媒體追問，若是藍營黨內有其他人要選，李四川是否願意一起比民調初選？李四川回應，他想這個就按照黨的機制去辦理。

