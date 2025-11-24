已在新北找選舉看板？ 李四川連回三次：沒這回事！
2026地方大選新北市長一役備受矚目，儘管目前台北市副市長李四川還沒正式宣布參戰，但在多份民調中，他遙遙領先其他參選人。據傳，李四川已經在新北市尋找競選看板位置，對此，李四川今（24）日受訪時，連續三次強調「沒有這回事」，並表示不清楚消息來源。
李四川今天接受網路節目《新聞給問嗎？》專訪前，接受媒體訪問，被問到外界流傳他已經在新北市尋找看板一事，李四川面對問題連續三次強調，「沒有這回事」，並表示「我不知道這個消息從哪裡來」。
面對媒體進一步追問，如果國民黨內有其他人選要投入新北市長選戰，李四川是否願意配合民調初選機制，他回答，「會按照黨的機制去辦理」。
2026新北市長選舉民進黨已確定由立委蘇巧慧參戰，民眾黨則是黨主席黃國昌已經表態參選；國民黨方面，除了呼聲極高的李四川外，新北市副市長劉和然也是外傳人選之一。
