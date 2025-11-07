已培育60位實習教師 嘉大教授吳瓊洳獲教育部頒典範獎
〔記者林曉雲／台北報導〕國立嘉義大學教授吳瓊洳，以溫暖關懷建立起師生信任系統，尤其關注實習學生身心適應與危機處理，從教師檢定到教師甄試，提供一路陪伴系統化的輔導，10多年來已培育逾60位學子，在教檢及教甄上屢創佳績，擔任「老師的老師」功績卓著，今(7)日獲頒實習指導教師典範獎殊榮。
教育部「教育實習績優獎」設立20年，今年共有76人(組)獲獎，包含實習指導教師5人、實習輔導教師5人、實習學生61人及教育實習合作團體5組。
教育部政次張廖萬堅表示，教育實習績優獎20年來共有2879件報名，1354位教育實習工作者獲獎，超過8成以上得獎者投身教育現場，教育實習是理論與實務結合的最後一哩路，透過指導教師的陪伴與學生的努力，形塑出「三聯培育」體系，建立厚實的師資基礎；他也提到自己一直很感謝從小學到大學的恩師，讀輔仁大學時的恩師是一位神父，早上還通了電話。
張廖萬堅表示，他當立委時，沒有實習獎助金，來教育部服務後，從5000元翻倍為1萬元，而為了讓代理教師有多一些擔任正式教師的機會，全力協調地方政府釋缺，公費師資生補助今年8月起也增加至7萬2400元，提升誘因並補足偏鄉師資，代理教師年資可折抵教育實習並提敘薪級，代表政府對師資培育的重視，教育部也會持續優化教育實習。
彰化縣彰化市大竹國小老師黃怡嘉，榮獲實習輔導教師卓越獎，鼓勵實習生勇敢嘗試與犯錯，還要求實習生撰寫「教甄版試教簡案」以培養應試能力；待實習結束，進入教甄複試時更「全時陪伴」，從教案、教具到試教，4位實習學生中已有3位成功考上正式教師。
此外，實習學生楷模獎得主、淡江大學黃琬淇運用多元教學策略，如Padlet、Kahoot、Quizlet Live等數位工具進行翻轉教學與專題導向學習，並融入跨文化交流及AI工具應用，展現高度課程創新能力；輔大劉芷含運用廣告傳播專長，將國語文教學與現今最流行的AI生成圖片技術進行跨域整合；國立台灣師範大學黃莛蓁，融合情緒教育與全方位課程，展現對幼兒學習需求的高度關懷與創新嘗試。
另，台師大附中團隊成立「教育實習夥伴成長社群」，則拿下了教育實習合作團體同心獎。
