已婚中尉激戰女同袍喊：想咬你！親密語音流出…正宮怒告

桃園爆出一起軍中婚外情案件，一名已婚陸軍男中尉與同單位女中尉爆出不倫戀，兩人不僅在外租屋同居，女中尉甚至還因此懷孕。正宮意外查看丈夫手機，發現兩人互稱「寶貝」、「可愛小貓」，對話內容親密露骨，氣得她告上法院求償百萬。桃園地院審理後，認定兩人確實侵害婚姻權益，判決須連帶賠償40萬元，可上訴。





正宮備份手機意外揭發軍中婚外情，兩人對話露骨、還將LINE暱稱改為「可愛小貓」。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起事件發生在今年（2025）初，正宮經丈夫同意備份其手機資料時，意外揭開這段軍中外遇。從訊息可見，男中尉與女中尉早在去年（2024）9月就開始偷情，對話中滿是曖昧字句，還將女中尉LINE暱稱改為「可愛小貓」，行車紀錄器也錄下「好想要咬你」、「真的很舒服嗎？吃吃」、「你好變態喔」等親密語音。男中尉事後坦承外遇，希望獲得妻子原諒。

正宮再度抓包兩人租屋同居，還在屋內現超音波照，讓她崩潰提告求償百萬。（圖，非當事人／民視新聞）

正宮指控，丈夫與女中尉在外遇被揭穿後並未因此分手，甚至密謀離婚。今年6月，正宮再度查出兩人竟在外租屋同居，屋內還留有多張親密合照與懷孕超音波照，讓她徹底崩潰、身心受創，因此提出民事求償100萬元。男中尉辯稱，妻子趁他熟睡時解鎖手機，屬非法取得證據，並強調自己因事件失去軍職，須負擔子女生活費外，還要扶養雙親，認為賠償金額過高。

法院認定手機證據有效，女中尉介入婚姻破壞關係，兩人須賠正宮40萬元精神慰撫金。（圖／民視新聞資料照）

法院審理後認為，正宮查閱手機屬於「防衛權益所必須」，證據具有效力，且女中尉還曾替男方撰寫離婚說詞，顯然主動介入並破壞婚姻。法官審酌雙方收入與事件情節，判決兩人須連帶賠償正宮40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。





