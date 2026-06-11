已婚人氣聲優爆不倫戀！演出後「誘女粉開房」 他道歉認了：我行為不當

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娛樂中心／綜合報導

聲優伊藤正巳（伊藤マサミ）近日遭爆與女性粉絲發生不倫關係。（圖／翻攝自X平台 @masami820703）

日本人氣手機遊戲《偶像夢幻祭！！》中，替超人氣角色「瀨名泉」配音的聲優伊藤正巳（伊藤マサミ）近日遭爆與女性粉絲發生不倫關係，甚至被指控利用聲優身分私下接觸粉絲，相關私訊內容流出後迅速在網路延燒。伊藤正巳11日透過社群平台發表道歉聲明，坦承自己有「不當行為」，卻因內容避重就輕，引發更大反彈。

伊藤正巳在聲明中表示，自己因不適當行為造成外界困擾與擔憂，對此深感抱歉，並強調所有問題都是自己不負責任的行為所導致。他透露已與妻子進行溝通，向對方誠摯道歉，也受到嚴厲責備，未來將深刻反省，努力重新獲得家人與外界的信任。

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聲優伊藤正巳（伊藤マサミ）近日遭爆與女性粉絲發生不倫關係。（圖／翻攝自X平台 @masami820703）

不過，由於聲明中未具體說明事件內容，反而著重在夫妻間已完成溝通，引發許多粉絲不滿。不少網友認為，事件爭議核心並非夫妻關係，而是身為聲優是否利用職業身分與粉絲發展不當關係，以及是否損害作品與角色形象，因此質疑道歉內容根本沒有正面回應外界關切。

同一天，伊藤正巳的妻子、演員兼聲優舞原鈴也發布聲明，表示丈夫的輕率行為確實造成許多人不快，並向相關人士致歉。她提到，丈夫已承諾未來會以丈夫、父親及劇團負責人的身分承擔責任，希望事件能就此告一段落。這起風波起因於日本爆料帳號公開多張疑似伊藤正巳與女性粉絲之間的私訊截圖。內容顯示，伊藤正巳被指在活動結束後邀請女粉絲前往飯店，並詳細交代如何避開他人目光進入房間。相關內容曝光後迅速在網路瘋傳，引發外界譁然。

由於伊藤正巳長年為《偶像夢幻祭！！》人氣角色瀨名泉配音，而瀨名泉在作品中是擁有高人氣的模特兒角色，因此不少粉絲認為，若相關指控屬實，不僅涉及個人私德問題，更可能影響角色形象與作品聲譽。目前《偶像夢幻祭！！》營運方尚未針對此事發表正式聲明，但隨著爭議持續延燒，已有大量玩家與粉絲湧入社群平台，要求更換瀨名泉的配音人員，後續發展也備受關注。

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