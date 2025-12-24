已婚副教授私揪畢業女學生！河堤喝酒「突襲強抱」 想和解遭拒下場曝光

已婚副教授私揪畢業女學生！河堤喝酒「突襲強抱」。（示意圖；freepik）

高雄1名已婚還有小孩的大學副教授，私揪畢業女學生至河堤喝酒談心，沒想到黃湯下肚他竟變身惡狼，突然連續擁抱、強吻對方，事後他雖認罪想和解，但慘遭女方拒絕，最終遭判3個月，可上訴。

根據判決書，阿明（化名）任教於高雄某大學擔任副教授，去年10月他約小美（化名）一起喝酒餐敘，當日他開著車在載小美來到高屏溪河堤，在車內邊喝酒邊吃東西聊天。

後來不知是否有了醉意，同日21時許阿明竟趁機偷抱小美，親吻其臉頰、手臂，性騷得逞，小美憤而前往警局報案，全案經橋頭地檢署偵結起訴。

廣告 廣告

儘管阿明於庭上坦承犯行，表達願意賠償小美，但小美沒打算原諒他，拒絕調解。法官認為，阿明貴為大學副教授，有相當智識及社會經驗之人，卻對其性騷得逞，考量其尚在就讀博士班，還要扶養雙親、配偶及子女等，以性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱之行為，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

4歲女童衰染梅毒全因阿嬤「嘴對嘴」餵飯！ 網友怒轟：什麼年代了

騎士遇張文割喉無辜喪命 胞姊親筆卡片「希望替你擋這一切」網淚崩

好心變引狼入室！老公偷吃閨密 「潛水店、頂樓開砲」人妻崩潰