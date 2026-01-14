已婚劣警約女性友人上摩鐵「餵喪屍毒」再性侵！他慘丟飯碗…賠錢還要關

記者陳弘逸／台南報導

已婚員警私用巡邏車詐領油料費還外出逃勤申請支領超勤加班費，還被抓包提供「依托咪酯」煙彈供女性友人吸食，還趁機強制性交。（示意圖／pixabay）

嘉義縣已婚的陳姓男子原為第一警分局竹園派出所員警，從警期間，私用巡邏車詐領油料費還外出逃勤申請支領超勤加班費，更誇張的是還提供「依托咪酯」煙彈供女性友人吸食，還趁機強制性交；此案曝光後，陳男因案遭停職，一審遭判4年6個月有期徒刑，他提起上訴，還跟受害女子以18萬達成調解，二審改判2年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，已婚的陳姓員警在嘉義縣第一警分局竹園派出所服務期間，私用巡邏車載友人跟兒子，詐領油料費；還被抓包擅自外出逃勤1小時6分，還申請支領超勤加班費約440元，但被督察組察覺便刪除超勤加班費申請，因此詐欺取財未遂。

廣告 廣告

2024年8月26日陳姓員警約女子小萱（化名）到汽車旅館碰面，還供「依托咪酯」（Etomidate）給女方施用；當天趁喪屍煙彈的藥效發作後，趁她反應遲鈍便趁機強制性交得逞，事後挨告，劣跡因案被曝光，也因案遭免職。

此案，陳男因否認犯行，一審被依公務員假借職務上之機會故意犯詐欺得利罪、犯詐欺取財未遂罪、犯行使公務員登載不實文書罪、犯藥事法第八十三條第一項之轉讓偽藥罪及強制性交罪共判4年6個月有期徒刑。

陳男收到判決後，提起上訴，並坦承犯行，主張過去無前科，已深具悔意，尚須面臨公務員懲戒，同時跟小萱以18萬元達成調解，並已履行完畢，已獲得原諒，已知警惕，無再犯之虞，請法院予緩刑機會。

合議庭法官考量，陳男自承專科畢業，已婚、有2名未成年子女、從事機車維修工作；但因為刑期已超過2年有期徒刑，不符合緩刑要件，因此，二審台南高分院撤銷原審部分判決，改判2年6個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

彰化女買新手機「備份舊機」裸片竟遭外流！她氣炸…衝通訊行質問店員

未掛車牌深夜上路！白目機車猴2度「翹孤輪」想耍帥…卻付出慘痛代價

黃國昌訪美返國72小時沒換衣服！想先回家做1事…再到民眾黨部開記者會

幼教女師失控「猛搧幼兒巴掌」害他噴鼻血！1原因須入監…不得易科罰金

