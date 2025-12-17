已婚台8男星遭「心機女」狂盧！遭直擊親密「吹吹」 太沒邊界感惹眾怒

洪淇（右）劇中製造很多機會和盧彥澤相處。台視提供

盧彥澤在台視8點檔《寶島西米樂 守護》中飾演的「中和」面臨太太離家出走，一人扛起照顧岳母與顧店重擔，洪淇飾演的「翠玉」見狀主動幫忙，兩人距離因而逐漸拉近，劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。

盧彥澤笑說，「中和」其實是邊界感很重的人：「他一直在顧慮所有人的感受，也不斷想和翠玉保持距離，只是翠玉太盧了，真的甩不掉。」至於中和幫翠玉吹眼睛這件事，盧彥澤也坦言：「中和是個紳士，會照顧身邊的女生，但心裡其實不想啦。」

廣告 廣告

盧彥澤最近在劇中心情很悶。台視提供

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」，但盧彥澤透露，實際上完全不是如此：他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹。老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」

盧彥澤也表示：「中和背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。」他也坦言，中和在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

盧彥澤（右）形容洪淇劇中角色「無邊界感」。台視提供

洪淇被貼「心機女」標籤 戲外也不爽「無邊界感」

洪淇飾演的翠玉，因不斷製造和男生相處的機會，而被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她也坦然面對。洪淇認為，在那個傳統年代，只要與有家室的男人有所接觸，就容易被放大檢視：「這樣看來，翠玉確實是沒有邊界感。」她認為角色並非心機，而是太過執著、太想把握機會。

洪淇這次飾演的翠玉，被觀眾冠上心機女封號。台視提供

談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享曾讓她印象深刻的一段往事。她透露，曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友，藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。

更讓洪淇傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，而當她提出疑問時，反而被認為是自己想太多。也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。



回到原文

更多鏡報報導

繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額

舊愛鈕承澤年初出獄！59歲林秀玲揭兩人相處現況 「假媳婦」驚呼：保養很好

洪都拉斯出道38年痛揭「血淚史」 和藍葦華「英雄惜英雄」：有太多相似處！