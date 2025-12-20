已婚吉他手當眾告白！宇宙人不忍鬆口3人有「心潔」

宇宙人20日四度攻蛋邀請影后李心潔擔任嘉賓。劉耀勻攝

金曲樂團宇宙人時隔一年20日四度攻蛋，舉辦「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」全面升級2.0版，不僅祭出十大驚喜亮點，更請來影后李心潔同台嗨唱，全場1萬觀眾尖叫聲不斷，氣氛超嗨。

宇宙人每回登蛋都邀來女神，這次重磅邀請在夯劇《回魂計》展現精湛演技的女神李心潔助陣，一登台就讓眾人「回魂」！當〈你的樣子〉唱畢，熟悉旋律〈愛錯〉驟然響起，李心潔自升降台緩緩現身，全場瞬間沸騰！

廣告 廣告

宇宙人20日四度攻蛋邀請影后李心潔擔任嘉賓。劉耀勻攝

李心潔笑問宇宙人：「很好奇我們沒有什麼交集，怎麼會想邀我當嘉賓？」小玉直接爆料：「因為阿奎喜歡你很久了！」阿奎坦言，曾在台東同場演出時緊張到不行，心想「怎麼辦？李心潔是不是會在後台聽到我們唱歌？所以那場我特別賣力！」三人當時更在她演唱時特地到台下當聽眾，沉浸享受她的歌聲，讓李心潔直呼受寵若驚。

談到這次演唱會最想合唱的歌曲，小玉透露喜歡的歌曲太多了，還有不少遺珠，其中一首他很想唱的歌曲〈裙擺搖搖〉，李心潔立刻妙回：「今天穿這樣不合格，唱這首歌需要穿蓬蓬的小花裙。」話一說完，竟現場變出一條碎花裙擺讓小玉穿上，兩人清唱一段〈裙擺搖搖〉，全場歌迷隨著節奏一起搖擺，氣氛瞬間甜度破表！

李心潔是阿奎心目中的女神。劉耀勻攝

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝

女神李心潔到來，也讓宇宙人自爆三人爭寵有心結！？小玉笑說：「我們都很喜歡妳，妳站在我跟阿奎中間，是不是代表我們之間有『心潔』？」方Q也笑說想要體驗跟小玉之間有「心潔」，三人爭寵橋段笑翻全場。隨後宇宙人與李心潔合唱〈謝謝你的愛〉，更重新改編加入〈如果我們還在一起〉，掀起萬人大合唱的動人時刻，為今晚演出掀起最高潮。

宇宙人20日四度攻蛋。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

北捷隨機殺人釀4死！宇宙人今晚攻蛋 警方配長槍駐守維安

目擊北捷隨機殺人「滿地鮮血」 女星認內心創傷：不敢搭捷運

北捷恐攻心碎發聲！杜汶澤暖捐麵館一日營收悼念英雄