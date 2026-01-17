已婚噁男趁友「喝斷片」硬上！她醒來褲半脫、下身全空…殘留DNA成鐵證

記者陳弘逸／台南報導

女子找友人喝酒，對方求歡遭拒，竟遭扯頭髮、拖拽身體，扯破衣褲強制性交得逞。（示意圖／PIXABAY）

台南已婚的李姓男子3年前約女性友人小花（化名）喝酒聊天，趁著醉意求歡遭拒；竟扯頭髮、拖拽身體，扯破衣褲強制性交得逞；事後李男挨告，矢口否認犯行，但驗傷報告及女方私處都有驗出男方DNA，因此，法院審理後，將他依強制性交罪，處5年有期徒刑，可上訴。

判決指出，李男2022年12月3日晚上9時許，跟女性友人小花（化名）約在住處喝酒，當天新開封1瓶威士忌，喝到酒酣耳熱之際，當下男方求歡遭拒，竟扯女方頭髮、拖拽身體，並強壓控制身體，扯破衣褲強制性交得逞。

直到隔天小花酒醒，發現褲子被脫到一半，當下嚇到不知道有沒有穿內褲，直到回到住處，才發現，內褲不見，驚覺遭侵犯，憤而報警提告。

不過李男矢口否認犯行還辯稱，是為了攙扶小花，過程中跌倒，否認發生性行為，且女方前後指述不一，當時喝酒處於神智不清狀態，記憶不清，則所為證述顯不可信。

勘驗相關證據，小花黑色棉質長褲呈橫向V字形脫線狀態，應是遭外力急促、猛烈、用力拉扯所造成；衣物背部多處不規則黑色條紋痕跡，可能是拖行產生。

此外，小花驗傷報告中指出，頭部、四肢瘀傷，依據所受傷害程度，雖未嚴重程度；但也可能因不勝酒力、反應遲緩導致肢體控制能力不佳，沒有激烈肢體衝突，另私處檢出跟李男相符的DNA型別，因此，未採信他的說詞。

法官考量，李男始終否認犯行，態度不佳，未見悔意高職畢業，已婚、無子女，目前自己開店從事汽車修護，需要扶養老婆及岳母；審理後，將他依強制性交罪，處5年有期徒刑，可上訴。

