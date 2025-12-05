已婚女師裸照誘惑17歲少年！多次強迫「吉普車後座激戰」

國際中心／張予柔報導



美國堪薩斯州一名曾在教育界獲頒「單月最佳教師」榮譽的已婚女教師，遭指控和17歲的男學生發展出不倫關係，並多次在汽車後座發生性行為，目前已遭檢方以四項與學生發生非法性關係的重罪起訴，這起案件震驚了整個校園，同時引起熱烈討論。





赫南德茲在男學生國中時期便與對方有所接觸。（圖／翻攝自Ｘ）

根據《紐約郵報》報導，被控的30歲的美術老師妮可・赫南德茲與該名男學生早在對方國中時期便有所接觸，當男學生轉學至威奇托北高中後，赫南德茲也隨即調任到同一所學校任教，使兩人的接觸機會大增。檢方指控，赫南德茲先是與他建立起看似正常的友誼關係，隨後開始將男學生與其他同儕隔絕開來，去年開始發生性關係。書面證詞記錄了兩人最初的身體接觸，是從赫南德茲對學生的背部或肩膀進行撫摸或按摩開始，接著演變為強迫性的擁抱。

赫南德茲多次和男學生示愛，最後甚至發生性行為。（圖／翻攝自Ｘ）

赫南德茲向學生坦承自己的婚姻亮起紅燈，以此博取同情，並提供私人手機號碼，甚至寫情書，內容露骨的表達「我希望並祈禱有一天能有機會和你在一起」、「我知道我愛你」。男學生升上高三後，兩人約會地點開始轉移至校外，畢業典禮當晚她約男學生見面，並直接詢問他是否想在車內發生性行為。當時男學生雖表示「很緊張，感到有壓力」，然而她卻以「沒關係」和「不會有麻煩」來說服他，理由是學生已畢業。在學生不再到校上課的期間，兩人每週最多見面四次，地點主要就在赫南德茲的吉普車後座。

赫南德茲還曾傳送自己的裸露照片給學生，部分照片已由學生交給調查人員作為關鍵證據。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

不僅是實體的接觸，赫南德茲還曾傳送自己的裸露照片給學生，部分照片已由學生交給調查人員作為關鍵證據。即使男學生最終意識到關係不當，試圖與她斷絕聯繫，赫南德茲仍未放手，持續出現在男學生的工作場所，騷擾意圖明顯。曾於2020年1月獲評為「本月最佳教師」的赫南德茲，於今年5月22日被捕，在繳交5萬美元保釋金後獲釋。本案的首次公開審訊已於6月進行，正式審訊定於本月19日舉行。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

