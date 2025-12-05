已婚女教師裸照誘惑17歲男學生「強迫車震」 她曾獲最佳教師

美國堪薩斯州有一名已婚女教師赫南德茲（Nicole Hernandez，又名Nikki Baird），被發現與17歲男學生發生性關係，如今面臨4項重罪待審訊。（圖／翻攝自臉書／Mayberry Cultural and Fine Arts Magnet Middle School、翻攝自臉書／Wichita North High School Football）

美國堪薩斯州有一名已婚女教師赫南德茲（Nicole Hernandez，又名Nikki Baird），被發現與17歲男學生發生性關係，拍裸照誘惑對方，還多次強迫少年在她的吉普車後座「玩車震」，將面臨4項重罪指控。而赫南德茲曾獲得「單月最佳教師」殊榮，如今看了很諷刺。

根據外媒《紐約郵報》報導，從當地法院相關文件顯示，堪薩斯州一所中學的30歲已婚美術女教師赫南德茲，與一名17歲男學生長期發生性關係。赫南德茲從男學生國中時期就「看上他」，就算男學生轉學到其他學校，她也轉往該校任職。

廣告 廣告

赫南德茲一開始先與男學生建立友誼關係，會和他分享自己婚姻出問題的心事，拉近兩人距離，之後又將男學生與其他人隔絕，接著從去（2024）年開始逼迫他與自己發生性關係。男學生指稱，最初始於赫南德茲撫摸他的背部或幫他按摩肩膀。

男學生表示，赫南德茲還給自己寫情書，其中一封信寫道，「我希望並祈禱有一天能有機會和你在一起」以及「我知道我愛你」。在男學生高中三年級時，兩人經常在校外見面，畢業典禮當晚還在赫南德茲的吉普車內玩車震，但他有強調自己很緊張又有壓力；不過賀南德茲當時卻一直「說服」未成年的少年沒關係、不會有麻煩。

之後兩人維持每週多次見面，繼續在吉普車內發生性關係。而赫南德茲還經常傳送裸照給男學生，如今部分照片已交由調查人員作為證據，且男學生決定斷絕這段不倫關係，赫南德茲還是跑到他的工作場所，讓他不堪其擾，才尋求外界幫助。

赫南德茲在2020年1月曾被任職的學校評選為「單月最佳教師」，如今卻變成「性侵犯」。赫南德茲於5月22日被捕，並在繳納5萬美元保釋金後幾天內獲釋；她在6月首次出庭，被控4項與未成年男學生發生非法性關係的重罪，審訊定於12月19日進行。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

林岱安7年大約轉戰富邦悍將 告別統一獅11年情誼