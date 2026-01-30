已婚女老師出軌…懷孕產子！親子鑑定結果超驚人：生父竟是她12歲學生

國際中心／陳弘逸報導

澳洲已婚女音樂老師懷孕產子，經DNA鑑定，驚見生父竟是該校學生。（示意圖／PIXABAY）

澳洲驚傳離譜師生戀，一名已婚樣貌性感的33歲女音樂老師娜歐蜜（Naomi Tekea Craig）跟校內僅12歲的男學生有不正當關係長達16個月，事後還懷孕產子，案件曝光後，經DNA鑑定，驚見生父竟是該校學生，令各界譁然，她也依法遭送辦，案件將於今年展開審理。

據外媒報導，33歲女老師娜歐蜜（Naomi Tekea Craig）在西澳洲首府珀斯（Perth）某私立學校任職，2024年8月，被發現跟12歲男學生有不正當關係，且在校期間，還跟其他男學生有染，時間長達16個月。

案件曝光後，全校師生相當震驚，娜歐蜜本身已婚，育有3歲兒子，除了擔任教職，下班還會兼職當「孕婦模特兒」，今年初又產子，經DNA鑑定，驚見生父竟是該校學生，令各界譁然。

娜歐蜜坦承所有指控，包括對13歲以下兒童性侵入、16歲以下兒童性行為、以及持有兒少色情材料等多項罪名，將於今年3月進行審判。

