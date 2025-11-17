已婚女老師涉性侵男學生還寄193封露骨信 遭判14年

美國一名女教師被指控與17歲少年發生性關係。（圖／翻攝自YouTube／COURT TV）

美國肯塔基州一名27歲女教師，已婚並育有一名5歲女兒，卻在青少年懲教中心與一名17歲男學生發生關係，更要求對方幫她殺死49歲丈夫，陪審團近日裁定她犯下性侵罪與未成年者非法交易罪，將面臨14年有期徒刑。

根據外媒《紐約郵報》（New York Post）報導，女教師巴丁（Elena Bardin）與49歲丈夫育有一名5歲女兒，而她在今年4月被逮捕，遭警方指控趁著在懲教中心擔任英文老師期間，與一名17歲少年發生性關係，還教唆對方幫忙除掉自己的老公。

廣告 廣告

警方搜查懲教中心時，發現少年的房間裡有193封巴丁寄的露骨信件和多張照片，巴丁更在其中一封信中寫下曾與少年有過性關係。而巴丁被捕後，依性虐待罪、與未成年者非法交易和傳播淫穢物品罪移送法辦。

法官指出，信件內容「像三級片一樣露骨」，巴丁很明確地向該少年表達了自己的「想法和願望」。巴丁的主管則在法庭上供稱，她曾被多次警告要遠離該名少年，該少年也一度被轉移到其他區域，但巴丁卻沒有停止這樣的行為，反而變本加厲。

該少年則在法庭上表示，他從未打算實施殺人計畫，兩人的關係只是「他羈押期間打發時間的一種方式」。

巴丁於本月13日遭判處14年有期徒刑，並會被登記在性犯罪名冊20年。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

向太突拋遺囑震撼彈「二代全OUT」！她改遺囑 郭碧婷傳遭排除繼承名單