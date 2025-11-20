已婚女鄰居車震人夫10多次！狡辯遭夫打臉、小王也不挺 超慘下場曝光

記者林盈君／桃園報導

桃園一名人妻控訴，丈夫與已婚女鄰居發生外遇，2人交往約1年多，多次在車上發生性行為多達10餘次，人妻因而對女鄰居提告、並求償100萬元。而女鄰居雖矢口否認婚外情，不過卻被人妻丈夫、自己的丈夫及友人作證打臉，證實確實有婚外情及性行為，案經桃園地院審理，判女鄰居應賠償30萬元，全案可上訴。

女鄰居與人夫外遇車震10餘次，法院判應賠償30萬。（示意圖／pixabay）

據了解，人妻控訴與丈夫結婚超30年，女鄰居明知丈夫已婚，卻仍於2018年間到2020年間，外遇人夫交往約1年多，且多次在車上發生性行為，認為配偶權遭侵害，提告求償100萬元。而女鄰居則是否認有外遇，也否認與人夫有發生性行為。不過女鄰居的說詞，卻被情夫與自己丈夫、友人作證打臉。

人夫表示，確實與女方交往1年多，2人也多次在車上發生性行為達10餘次。桃園地院審理，依據證人的證詞來看，可以認定女鄰居確實與人夫交往，行為確實侵害到人妻的配偶身分，考量到雙方的身分、地位、資力等因素，判女鄰居應賠償30萬元。

