已婚惡警摩鐵餵毒性侵女子 掏18萬和解輕判2年6月

嘉義一名員警在汽車旅館性侵女子。（示意圖／pexels）





嘉義市警第一分局竹園派出所的已婚前警員阿竹（化名），多次利用職務之便開巡邏車私用與企圖詐領加班費，甚至私約女子到汽車旅館後，主動提供喪屍煙彈施用，等女子因毒品神智不清，強制性侵得逞。案經上訴到高等法院後，法官考量阿竹與女子達成和解、承認全部犯行，改判2年6個月徒刑。

判決書指出，阿竹2018年12月起在嘉義市警一分局竹園派出所任職，卻多次利用職務之便，駕駛巡邏車載友人或未成年兒子外出，加油費也全由公費買單。更誇張的是，阿竹2024年10月間擅自逃勤1小時6分鐘，竟申報超勤2小時意圖詐領加班費，甚至2度不實登載逮捕嫌犯地點，所幸督察組察覺有異調查，才沒讓阿竹得逞。

喪屍煙彈陷阱

未料阿竹除涉犯詐欺、偽造文書外，竟在2024年8月間，邀約一名認識半年的女子到汽車旅館見面，見面後再主動遞上喪屍煙彈供女子使用，隨後不顧女子藥性發作、無力抵抗只能哭喊「不要」，以體型優勢性侵得逞。

廣告 廣告

更令人髮指的是，女子在汽車旅館外等待的友人，發現有異進入房間查看時，阿竹仍一臉毫無悔意，甚至再提供煙彈給女子及女子友人施用。女子返家途中恢復意識，驚覺受辱後，與友人回到汽車旅館撿衛生紙保存證據，1個月後終於決定報警，阿竹的惡行終於曝光。

不認性侵還誣控

阿竹雖坦承有詐欺、偽造文書、轉讓偽藥等罪犯行，但否認性侵，還反控女子在合意性交後主動要菸抽，甚至意圖利用女子的毒品記錄，抹滅女子的人格。但法官審理時發現，阿竹案發前1日邀約時，女子已表明「我有男朋友了，不要再約我」，且女子事後畏懼阿竹警員身分、深怕毒品素行被刁難，拖延1個月報警實屬合理。

一審法官依詐欺、行使公務員登載不實文書、轉讓偽藥及強制性交等7罪，判處有期徒刑4年6月，另處罰金1萬5000元。阿竹不服上訴後，台南高分院法官審酌阿竹二審時坦承全部犯行、以18萬元與女子達成和解並交付完畢，符合減刑要件，改判不實文書罪刑期8個月、強制性交1年10個月，應執行2年6個月徒刑。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

快訊／新北地方法院驚傳縱火！火勢撲滅 1女遭控制

乾爹約陪看房喊：一次就好 她慘遭2度猥褻

車子國道拋錨！駕駛才走下拖吊車 遭高速撞飛身亡

