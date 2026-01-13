已婚教授遭妻控「偷吃女助理」學校辦公室抽屜翻出大量保險套、壯陽藥

記者陳弘逸／台北報導

人妻指控教授跟女助理偷情，還在辦公室抽屜、電腦包發現大量保險套及壯陽藥物。（示意圖／PIXABAY）

北部某國立科大已婚男教授大壯（化名）被妻子小美（化名）控訴跟女助理阿花（化名）偷情；甚至還在校內辦公室抽屜、電腦包發現大量保險套及壯陽藥物，讓她憤而提告阿花求償300萬元；不過法官綜合相關證據，認為無法證明，助理阿花有跟教授大壯有偷情的事實，因此，駁回告訴，全案可上訴。

人妻小美（化名）發現在北部某國立科大的丈夫大壯（化名）跟女助理阿花（化名）偷情；正宮主張，小三明知大壯已婚，卻還在2021年起，跟男方交往，還在非辦公時間進出科大辦公室，甚至主動傳私密照片、製作親暱手繪卡片傳達愛意，關係持續長達3年之久。

直到小美發現丈夫手機內藏有性感私密照後，此案才因此曝光，經過質問，甚至在丈夫的辦公室抽屜內，發現大量保險套及壯陽藥物，男方也坦承偷吃，事後，小三雖允諾會保持距離，卻仍繼續暗通款曲，導致人妻遭感染性病，經治療，還有轉變為子宮頸癌之高度可能，令她身心煎熬，因此提告求償300萬元。

小三阿花答辯，她跟大壯是研究專案有合作關係而認識，欽佩教授，的專業知識而生仰慕之意，製作謝卡是感謝指導，無男女曖昧情愫，否認不正常交往，只坦承有仰慕之情，也對讓小美感到不舒服的部分表達歉意，承諾會更注意，否認有任何不正當交往，以此抗辯聲請駁回告訴。

法官勘驗相關證據，認為書信內容稱呼，仍屬朋友、師生間之常見書信用詞，難認有男女朋友交往關係；至於辦公室抽屜、電腦包發現大量保險套及壯陽藥物，無法證明是大壯為了阿花所準備。

此外，關於小美提的HPV人類乳突病毒檢測報告、心理諮商紀錄，只能證明她個人身心狀態，無法對阿花有不利認定。

綜合相關證據，法官認為，相關證據無法證明，助理阿花有跟教授大壯有偷情的事實，因此，駁回告訴，全案可上訴。

