已婚正妹老師不倫12歲學生！「懷孕生子」DNA鑑定曝光震驚校方...本人全說了
澳洲一名33歲已婚音樂老師克雷格（Naomi Tekea Craig）遭控長期性侵12歲少年長達14個月，不僅懷下對方的孩子，甚至在懷孕後還持續性侵少年。克雷格27日出庭時坦承所有犯罪，其中DNA鑑定結果曝光，更是引起社會譁然。
綜合外媒報導，這段不倫關係起源於2024年10月31日，已婚的克雷格才剛進入弗雷德里克歐文聖公會學校（Frederick Irwin Anglican School）工作不久，對當時年僅12歲男學生的伸出狼爪，一直持續至2025年12月16日，時間長達14個月。
期間，克雷格發現自己已經懷孕，卻仍持續對男學生猥褻性侵，令人咋舌。報導指出，克雷格遭逮捕時，已經懷孕8個月，與學校請產假在家休息。
經過調查，克雷格一共被指控15項性犯罪，包含持有兒童色情影像，以及對一名13歲以下兒童進行猥褻行為。克雷格27日透過音訊出庭曼杜拉地方法院（Mandurah Magistrates Court），法官一一列舉罪行，克雷格全部認罪。 克雷格的律師辯稱，克雷格表示其實自己可以不用認罪，但還是選擇認罪了，法官回「妳對所有指控都認罪了，案件將快速移交地區法院進行量刑聽證」，並告知律師，克雷格下次必須親自出庭，克雷格回「明白了」。據了解，克雷格目前屬於保釋階段，預計將在3月27日再次出庭接受審理。
報導指出，克雷格於1月8日成功生下孩子，經DNA鑑定後，證實就是克雷格與受害少年的孩子。
該消息震驚社會，校方也緊急發出通知信，澄清該名受害少年並非學校學生，強調女老師被指控犯下與兒童有關的罪刑，目前已遭逮捕，「該教師已被告知無需到校，學校裡的所有孩子都不需要擔心」。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
