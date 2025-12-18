已婚男主持人和搭檔晉升兄妹情惹老婆猛虧 咪蕾急撇清：融融不是我的型！

【緯來新聞網】主持人融融與咪蕾今（18 日）出席八大《自由的旅行者》第二季記者會，今年10月才新婚的融融與咪蕾在18天的拍攝工作下，從不熟悉的夥伴到像兄妹般情誼，咪蕾透露融融會幫她拿東西，很會照顧同伴，不料融融卻被老婆虧說「和咪蕾拍攝時靠很近」，融融解釋知道這是另一伴的玩笑話，「她知道這是夢想也是工作，其實是很放心。」咪蕾趕緊補充：「融融不是我的理想型啦！」在記者會上，咪蕾也大方公開自己已有交往五年的台灣男友，是符合她會做早餐條件的對象。

融融、咪蕾攜手持八大《自由的旅行者》第二季。（圖／記者許方正攝）

咪蕾表示，她在結束《自由的旅行者》第二季工作拍攝後，和男友及男友家人一起飛回韓國，雙方家長首次見面。咪蕾說，媽媽雖然對男友沒有什麼意見，只是微笑回應，「但她知道我的個性太外放，有一個性格沈穩的對象，媽媽會比較放心。」

圖佳（右）驚喜現身記者會，並送上精心準備的祝福小禮。（圖／記者許方正攝）

記者會上，身為第一季土耳其行搭檔的圖佳也驚喜現身，並送上精心準備的祝福小禮，融融新婚不到一週即飛去韓國工作，圖佳準備土耳其男生的強身法寶「堅果」，期待融融接下來有好消息。同時圖佳也花了三天時間親手製作土耳其馬賽克燈送給咪蕾，祝福她未來的演藝事業能像燈飾一樣亮眼。



此外，咪蕾因網路節目《中文怪物》人氣飆升，這次韓國行意外被粉絲認出，融融透露，他們外景拍攝有安排一段算命行程，算命師預言目前30歲的咪蕾會在兩年後大紅大紫，當下咪蕾聽到大笑。《自由的旅行者》全新第二季將於20日起，每週六晚間8點於八大綜合台首播。

