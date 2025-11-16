已婚男家族旅遊「叫傳播妹」 趁醉性侵 浴室門一開房內畫面全曝

（社會中心／綜合報導）台中一名廖姓已婚男子去年在父親節期間與家人外出旅遊，行程途中因與家人發生口角，便獨自前往飯店入住。他另外聯繫兩名傳播女子到房間陪酒，並趁醉性侵其中一女，最終釀成刑案。

根據調查，當晚三人一同飲酒不久，其中一名女子小花（化名）因不勝酒力跑進浴室嘔吐，房內剩下醉倒在床上的另一名女子小美（化名）。此時廖男見對方失去意識，竟趁機脫去其衣物，對她進行性侵。

不久後，小花從浴室返回，見小美赤裸躺在床上，廖男身上還戴著保險套。小花大聲質問，他卻聲稱「沒做什麼」。雙方爆發口角，小花表明要報案，廖男見情況不對，匆忙穿衣離開飯店。

廣告 廣告

小花當晚留在房內照顧醉倒的小美，直到隔天上午才離開。事後，小花陪同小美到警局報案，警方依妨害性自主罪嫌將廖男移送偵辦。偵訊時，廖男承認性侵行為，並同意支付小美賠償金 50 萬元。

台中地院審理後，認為廖男犯後態度尚屬坦承，加上為初犯，且已與被害人完成和解並全額支付賠償金，因此最終依乘機性交罪判處 1 年 10 月徒刑，緩刑 3 年執行。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

更多引新聞報導

「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點

快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」

