已婚男師向小15歲女師告白被打槍！噁「替米飛兔配音」還瘋狂跟騷

已婚、47歲的蔣姓男師向小15歲的同校女師告白被打槍，仍連月傳千字訊息、到教室要求談話，還用米飛兔拍道歉片求原諒，台南地院判拘役50日，可易科罰金。(資料照，記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕已婚的47歲蔣姓男老師，追求小15歲女老師遭拒，竟傳米飛兔影片求饒，持續情勒、強送娃娃與邀約聚餐，甚至闖入教室堵人。法院認他的行為構成跟蹤騷擾，依法判處男老師拘役50日，可以易科罰金。

蔣男去年5月在校內向女老師告白遭拒，女老師隔日明確傳訊告知，希望能減少私下交流並結束話題。然而蔣男自5月起，以道歉為名展開密集干擾，先透過LINE傳送以米飛兔角色配音的影片，自稱笨蛋並請求原諒。若女老師願意把他當哥哥，他會高興到飛上天。

廣告 廣告

蔣男在訊息中自稱每晚需靠酒精與藥物才能入睡，甚至表示願意犧牲工程夢想或調職離開學校來換取原諒，自己與妻子感情雖好，但夫妻間保有秘密是維持婚姻的必要條件，儘管女老師已在群組拒絕聚餐，蔣男仍私訊強調有幫她留位置。

校方介入約談蔣男，並要求停止接觸女老師，但蔣男仍再度傳長篇文章，稱自己只是在河邊快走運動，並非在女老師住處附近埋伏，甚至稱寫下這些話是為了澄清誤解，強調對女老師的關心始終如一。法院審理認為，蔣男身為教師卻缺乏正確情感處理能力，行為超過一般社交分際，且長達約3個月，嚴重影響女老師生活，才尋求司法協助。

法院審酌，蔣男犯後坦承犯行並有積極和解意願，但因女老師拒絕與其接觸或調解，法官考量蔣男前無任何刑事犯罪紀錄，智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，依跟蹤騷擾防制法第18條第1項規定，量處拘役50日，可以易科罰金。全案仍可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾狙殺江南 竹聯幫「鬼見愁」吳敦過世

苗栗南苗市場男子持刀砍警 胸部中彈傷重不治

清晨外出運動 竹北60歲男過馬路被左轉車撞不治

高雄全裸女陳屍機械車位升降平台 胸部疑有瘀青

