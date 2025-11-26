已婚男星管不住下面 「連劈空姐、老師」正宮氣炸
資深媒體人許聖梅，經常在各大節目揭演藝圈秘辛。近日，她又語出驚人，爆料多年前有名男星背著妻子偷吃2女，最終回歸家庭，獲得妻子原諒。
許聖梅在節目《命運好好玩》簡單介紹這對明星夫妻檔，長相、演藝事業都非常好，當年透過拍戲結緣，婚後有小孩。某一年，女星到大陸拍戲，把小孩交給老公顧，結果狗仔耳聞男方似乎很忙，便跟拍男星，意外發現對方竟在同天外遇2女。
許聖梅指出，男星某天早上到機場接機，狗仔原本以為他在等老婆，沒想到迎面而來的，竟是一名長相漂亮、身材好的空服員，她坐上車後，男星隨即上演溫馨接送情，把空服員載到女方的住處，待一陣子。到了下午，男星把孩子從幼稚園接回家後，再度出門，跟一名女子去摩鐵開房間。
許聖梅說，這名女子不是上午的空服員，而是小孩的幼稚園老師，「而且這名幼稚園老師有家、有小孩、是人妻」，等同雙重不倫。時隔一日，男星換載著空服員去新北市的一家知名摩鐵，路途上，男星驚覺被狗仔跟拍，立刻把車子甩進某條巷子，企圖擾亂狗仔的節奏；等到男星重新開出巷子，狗仔發現原本坐在副駕的空服員，居然消失不見。
原來，男星駛進巷子後，空服員馬上開門、跳車，男星才開出來。之所以會曝光，是因為空服員跳車時，沒有把名牌包一起帶走，還留在男星的車上。許聖梅坦言，這名男星同時間偷吃兩女、空服員被挖有機師男友等，在當時非常轟動，而男星妻子相當崩潰，第一時間無法原諒。
不過，許聖梅說這對明星夫妻沒有離婚，「他們後來過得非常幸福美滿、小孩也大了」，因此不方便透露名字。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 4 小時前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 3 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭富城公開三女兒名字「老婆方媛大方曬曼妙身材」 被問第四胎進度鬆口了
郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 9 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 9 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
李榮浩澳洲血拼情牽楊丞琳！甜蜜互動曝光 放閃畫面甜炸粉絲
李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，氣質迷人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前