已婚男星管不住下面 「連劈空姐、老師」正宮氣炸

資深媒體人許聖梅，經常在各大節目揭演藝圈秘辛。近日，她又語出驚人，爆料多年前有名男星背著妻子偷吃2女，最終回歸家庭，獲得妻子原諒。

許聖梅在節目《命運好好玩》簡單介紹這對明星夫妻檔，長相、演藝事業都非常好，當年透過拍戲結緣，婚後有小孩。某一年，女星到大陸拍戲，把小孩交給老公顧，結果狗仔耳聞男方似乎很忙，便跟拍男星，意外發現對方竟在同天外遇2女。

許聖梅指出，男星某天早上到機場接機，狗仔原本以為他在等老婆，沒想到迎面而來的，竟是一名長相漂亮、身材好的空服員，她坐上車後，男星隨即上演溫馨接送情，把空服員載到女方的住處，待一陣子。到了下午，男星把孩子從幼稚園接回家後，再度出門，跟一名女子去摩鐵開房間。

許聖梅說，這名女子不是上午的空服員，而是小孩的幼稚園老師，「而且這名幼稚園老師有家、有小孩、是人妻」，等同雙重不倫。時隔一日，男星換載著空服員去新北市的一家知名摩鐵，路途上，男星驚覺被狗仔跟拍，立刻把車子甩進某條巷子，企圖擾亂狗仔的節奏；等到男星重新開出巷子，狗仔發現原本坐在副駕的空服員，居然消失不見。

原來，男星駛進巷子後，空服員馬上開門、跳車，男星才開出來。之所以會曝光，是因為空服員跳車時，沒有把名牌包一起帶走，還留在男星的車上。許聖梅坦言，這名男星同時間偷吃兩女、空服員被挖有機師男友等，在當時非常轟動，而男星妻子相當崩潰，第一時間無法原諒。

不過，許聖梅說這對明星夫妻沒有離婚，「他們後來過得非常幸福美滿、小孩也大了」，因此不方便透露名字。

