已婚男神誘女粉開房！疑買「百元1物」打發…他道歉認了

娛樂中心／王妤倢報導



日本知名聲優、演員兼舞台劇導演伊藤正巳（伊藤マサミ）過去因替日本人氣手遊《偶像夢幻祭！！》中的超人氣角色「瀨名泉」配音而聲名大噪。不料，私底下的他近日卻深陷醜聞風波。已婚的伊藤正巳遭網友毀滅性爆料，指出他涉嫌利用自身名氣引誘女粉絲前往他下榻的酒店幽會，網路上更流出兩人演出後的秘密會面管道。更誇張的是，爆料照片中甚至驚見疑似「事後避孕藥」，以及他事後用來補償女粉絲的「百元日本糰子」，寒酸的打發手段引發粉絲們強烈反彈。面對排山倒海的輿論指責，伊藤正巳今（11）日終於打破沉默發出書面聲明，沉痛坦言：「由於我的不當行為，給各位帶來了極大的困擾與擔憂，對此我由衷地深表歉意。」

已婚男神驚爆「偷吃女粉帶開房」！事後疑買「百元1物」打發…他道歉認了

廣告 廣告

伊藤正巳遭網友爆料，指出他涉嫌利用自身名氣引誘女粉絲前往他的酒店幽會。（圖／翻攝自IG ＠masami820703）

日本已婚男星「私約女粉開房」慘遭毀滅性爆料！他出面道歉了

針對這起鬧得沸沸揚揚的婚外情傳聞，以及網路上瘋傳他與該名女粉絲在演出結束後的LINE親密對話紀錄，伊藤正巳在聲明中表示，這次的桃色事件完全是由於他個人極度不負責任的行為所導致，此舉嚴重背叛了廣大粉絲與相關人員的信任，自己感到萬分抱歉與懊悔。同時，他也主動對外解釋家中的現況，強調夫妻之間目前已經進行了嚴肅的溝通，他已經向妻子深刻認錯致歉，並受到了極其嚴厲的斥責，未來他會深刻反省自己的惡劣行為，並竭盡誠心全力以赴，希望能有機會再次贏回家人與大眾的信任，並對於目前正在演出的舞台劇劇組，以及所有參與作品的幕後工作團隊，表達最深沉的歉意。

妻子同步發聲明護航 稱：已向我承諾未來一定好好當一名丈夫

就在伊藤正巳發出謝罪聲明的同一天，他的明星妻子、同時也是知名演員兼聲優的舞原鈴，也隨即透過個人的官方社群平台X發聲護航。舞原鈴在聲明中向社會大眾致歉，表示：「我丈夫的輕率行為給這麼多人帶來了不適，我深感抱歉。我也替他的輕率舉動以及由此造成的麻煩，向對方（女粉絲）致上最深的歉意。」此外，舞原鈴也坦言，在兩人經過深夜的徹底長談後，她已經收到了丈夫深刻且直接的道歉，並公開了目前的家庭協議現況，透露丈夫已經向她承諾，未來一定會好好履行作為一名丈夫、父親以及劇團團長該有的責任。





原文出處：已婚男神驚爆「偷吃女粉帶開房」！事後疑買「百元1物」打發…他道歉認了

更多民視新聞報導

傅子純46歲血癌逝！陳美鳳慟憶1事：他是溫暖大男孩

過世前2天還通話！傅子純父哀曝「最後對話」：怕我擔憂

收4000元發票中獎信！男星靠「1招」神識破詐騙伎倆

