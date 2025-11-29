已婚男老師幫女同事找房竟找到小姨子頭上 師母翻到「心疼妳」簡訊大吃醋提告

已婚男老師幫女同事找房竟找到小姨子頭上 師母翻到「心疼妳」簡訊氣炸提告了。資料照片

台南一名已婚吳姓男老師對學校新來的女老師呵護備至，除天天噓寒問暖，還瞞著妻子安排女老師住進小姨子名下房子，吳妻得知後察看丈夫手機發現「我是愛妳，心疼妳的」等內容，一氣之下控告女老師侵害配偶權，但法院審理後認為兩位老師互動雖未盡避嫌，讓吳妻不開心，但還不到逾越一般朋友社交往來分際程度，判決駁回吳妻請求。可上訴。

吳妻提告指出，她與丈夫結婚30多年，丈夫與女老師在同一所中學擔任教師，教授課程不同，本應無交集，但去年底起丈夫開始經常藉故外出，行蹤交代不清，且手機不離身讓人起疑。

吳妻說，今年農曆年前，丈夫私下開車接送女老師往返高雄國際機場，她返國後又去接機載她回台南。甚至丈夫還瞞著她詢問小姨子，說學校有位同事從台北南下工作，正尋找租屋落腳處，可否讓女老師住在小姨子名下的台南舊宅，她是在女老師入住後，才從妹妹口中得知此事。

吳妻說，丈夫與女老師過從甚密，已超乎一般正常友誼，她察看丈夫手機與女老師對話，多次談及「愛」、「心疼」、「保護」等字眼，雙方並互道晚安，相互關懷，如熱戀情侶般地回報行蹤、相約午餐約會，但丈夫卻老是說他是把對方視作女兒，根本不當一回事。認為女老師明知對方已婚還跟人夫密切來往，已破壞他們夫妻信賴基礎，請求賠償精神損害60萬元。

但台南地院審理認為，審視吳妻提出的LINE對話紀錄，吳男確實主動傳送帶有「保護」、「愛妳」、「疼妳」等關懷言詞，並提議共同用餐、幫忙買早餐等，但對話內容多數是在討論求職或校內事務，吳男甚至曾稱被告為「傻女兒」，這些對話非屬曖昧鹹濕的親密對話，無法認定已超出普通朋友社交互動程度，只能證明吳男對女老師有好感但未付諸行動，雖使吳妻不悅，但不符合法律上情節重大的侵權標準，因此駁回吳妻請求。



