已婚碩士在「殘障廁所」援交女高中生7次 竟辯：被她牽著鼻子走

新北一名賴姓碩士於2022年援交一名未滿18歲的女高中生，每次對價4800至1.7萬元不等，還曾送手機跟總價約5萬元的筆電當作發生性行為代價。雙方至少交易7次，事後賴男挨告被起訴，他雖認罪，卻辯稱「我是被她牽著鼻子走」，還表示需扶養2名子女、家境勉強維持，但未獲和解。新北地院依違反《兒少性剝削防制條例》判賴男1年徒刑，可易科罰金，可上訴。

判決指出，賴男2022年11月跟仍在就讀高中的少女援交，先後在新莊迴龍捷運站、桃園火車站及埔心火車站的「殘障廁所」內，與小美發生7次性交易。第一次就支付6600元，最高額為1.7萬元，還曾以手機跟總價約5萬元的筆記型電腦與藍芽耳機等當作發生性行為的代價。

因少女未成年，事後與家人報警提告。而每次少女相約性交易時，均會在IG限時動態發布相關照片，意外成為賴男涉案的鐵證。偵審期間，賴男雖坦承犯行，卻一度辯稱，「我是被她牽著鼻子走」 等語。但法官認為，其明知少女的身心、性格皆未發育成熟，對性觀念尚屬懵懂無知、 欠缺完整判斷能力，仍為一己私慾、罔顧其身心發展而為本案犯行，所為實屬不該。

新北地院審理，判斷其犯罪動機、目的、手段，並斟酌賴男自述研究所畢業、無業，需扶養2名子女、經濟狀況勉持等狀況，最終依犯18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交行為罪，共7罪， 合計判處有期徒刑1年，得易科罰金，全案可上訴。

