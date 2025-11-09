已婚網紅偷拍正妹喊「好想掐掐看」，遭炎上急道歉：人都會犯錯。圖／翻攝自X

馬來西亞網紅哈茲倫（Hazren）日前與妻子在餐廳用餐時，直播偷拍隔壁桌一名俄羅斯模特卡西莫娃（Alisa Kasimova），稱對方疑似沒有穿內衣「想要掐掐看」，影片曝光後遭網友砲轟，他緊急發布道歉影片，稱「人都會犯錯」，再次遭到炎上。

根據馬來西亞《中國報》報導，俄羅斯模特卡西莫娃日前到馬來西亞旅遊，在餐廳用餐時遭到網紅哈茲倫公然開黃腔、出言羞辱，在友人建議下已報警求助，「我想對所有女孩說，永遠不要讓任何人傷害你，哪怕只是言語傷害」。

吉隆坡總警長拿督法迪爾證實該消息，表示警方已接獲報案，將以《刑法》第509條（侮辱女性貞操）、《1998年通訊與多媒體法令》第233條展開調查，同時呼籲民眾應理性使用社群媒體，避免發表或傳播具冒犯性內容。

哈茲倫眼見批評聲浪不斷，緊急發布道歉影片，強調自己沒有惡意，羞辱他人也並非自己的本意，將對自己的言論負責。他也說，一切都是自己的不好，「人都會犯錯，而這是我第一次犯錯，以後無論大家罵我蠢也好，說什麼都沒關係，我都接受」。

也有網友質疑，妻子在事發影片中疑似發出「笑聲」，哈茲倫解釋，妻子當時在談論其他事情，與他的言論無關。然而，該道歉影片上傳數小時內遭到刪除，再次引起網友撻伐，怒批他「毫無悔意」。目前他的TikTok帳號疑似已經被封帳。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



