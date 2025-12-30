已婚總經理激戰女特助！她想洗白…被員工指認：全公司都知道，她是小三

記者陳弘逸／高雄報導

高雄某建設公司總經理婚後15年，跟公司總經理女特助偷情，挨告要賠60萬元，小三不服，提起上訴，被公司員工指認，「全司的人都知道，她是小三」，因此上訴又吞敗，全案定讞。（示意圖／PIXABAY）

高雄某建設公司總經理大壯（化名）婚後15年，跟公司總經理特助阿芬（化名）偷情，遭護理師妻子小美（化名）抓包；還被發現私下對話提及，「該做的事情都做過了，就鳥鳥沒有放進去」；小美因此跟大壯離婚，氣到提告前夫、小三阿芬，一審判兩人應賠60萬元精神賠償，阿芬不服，上訴二審，這次公司員工作證，「全司的人都知道，她是小三」，因此上訴又吞敗，全案定讞。

判決指出，女護理師小美（化名）在2007年跟高雄某建設公司總經理大壯（化名）結婚，未料，婚後15年，竟發現丈夫跟總經理特助阿芬（化名）偷情，被抓包一度選擇原諒，最終，卻發現雙方私下繼續糾纏，甚至公開交往、多次單獨出遊，甚至提供金援，搞到最後協議離婚。

廣告 廣告

小美認為，配偶權受侵害，精神上受有重大痛苦，提告前夫大壯跟阿芬連帶賠償200萬元精神慰撫金。阿芬否認侵權，主張只是工作上往來，贈精品包、金錢是公司獎勵與福利，造成婚姻破裂是誤解。

但小三阿芬與大壯私下對話紀錄，內容提及「到現在都沒有做愛過，該做的事情都做過了，就是鳥鳥沒有放進去過」、「我心裡都是妳第一。想抱妳了」、「我硬了」、「最疼你的了」。綜合相關證據，認為兩人在舉動屬婚姻關係存續中的不正當之男女交往關係，因此，一審判阿芬、大壯須連帶賠償阿芬60萬元非財產損害。

阿芬不服，提起上訴，再次重申，他屬於公司員工，大壯贈送的物品，並非因交往而受贈，也購買相關物品的款項匯回，強調兩人婚姻破裂，跟他無關，純屬誤解。

不過此案找來公司員工出庭作證，證人指稱，全司的人都知道，阿芬與大壯的關係，連工地的人都知道，她是小三，一直有舉止很親密的行為。

二審法官審酌，主張內容都不主以影響原判決結果，阿芬與大壯行為如認逾越男女交往分際，因此，駁回上訴，全案定讞。

更多三立新聞網報導

苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發

解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美

台中清潔隊集體貪污…3年爽撈282萬！14間知名店家、餐飲業者都涉案

鎖定「殲-16」畫面曝！國軍F-16狙擊手莢艙緊抓共機…他們可能不知情

