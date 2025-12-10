已婚美魔女被逼環抱人夫陳隨意！談詩玲好尷尬慘遭訓斥

【緯來新聞網】談詩玲推出新歌〈神鵰俠侶〉，歌曲與MV都創意滿滿，導演以AI動畫結合真人交錯演出。首次和好友陳隨意合作，看著對方就笑場，有場要熊抱的戲，她擔心老公會吃醋，拍MV時時還刻意保持距離，結果被導演罵不入戲，結果老公看到成品根本無感。

談詩玲（左）和陳隨意認識多年第一次合作。（圖／豪記唱片提供）

美魔女談詩玲在錄音室吃盡苦頭，製作人要求以真高音演唱，但當天被感冒侵襲、咳嗽不止，全程含著喉糖，靠著不服輸的意志努力完成。



而對於AI動畫俠女造型，談詩玲表示超喜歡，「我就是現實生活中的俠女，有次我準備出門，看到鄰居正在打養的小狗，無懼當時對方手持長棍，我大聲斥責阻止，我們就這樣的對峙到他放下棍子，我還警告說日後再這樣，我就要打電話給動保處」。



另外有次走在路上，親眼目睹一名年輕女生自摔，還怪罪走路顛簸的阿伯撞她，阿伯一直道歉，該女仍不為所動的高聲謾罵，「當下我就上前跟該女說整個過程我都有看到，是妳走路不專心滑手機，妳撞到阿伯，怎能顛等是非，妳要跟阿伯道歉」。

談詩玲變身AI小龍女造型。（圖／豪記唱片提供）

其實好友都常勸她不要管閒事，「但我不能容許發生在眼前不公的事，社會需要更多人為正義發聲，我天生就是俠女的個性，會繼續堅持保持著這個初衷」。



此外，談詩玲加入豪記唱片10年，終於在第10張專輯與陳隨意合作，「我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感，對上暖男陳隨意，兩個不同元素，卻有著混搭的驚喜，為我們倆歌唱的第一次擦出火花」。



第一次跟陳隨意合作，就要演談情說愛，但是彼此太熟NG不斷，看著對方就笑場，無法入戲，其中還得主動從背後熊抱對方，剛開始很不好意思，導演傻眼斥責不入戲，要求整個人貼上去的攬牢牢，「最後我只好咬著牙豁出去，很擔心老公不能接受，怎料老公看過拍攝花絮後，卻淡定的說『不就是演戲，哪有這麼誇張』」。

