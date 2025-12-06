已婚老王炫耀「入珠最大顆」 露骨對話流出宛如成人片重擊正宮

（社會中心／綜合報導）台北市一樁婚外情官司日前在士林地院曝光。經營水產店的老王（化名）遭妻子指控與鄰近花店業者小美（化名）發展親密關係，雙方在通訊軟體中的對話紀錄內容火辣，連細節與身體評語都成了法院審理時的重要證據。法官最終判定小美須賠償 15 萬元，案件仍可上訴。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

根據判決書，老王與妻子於 2013 年結婚。2021 年開始在北市某處開設水產店後，因商圈鄰近而與小美逐漸熟識。原本只是店家往來，後續卻延伸至私下碰面、共餐，老王甚至在訊息中以伴侶口吻稱呼小美，並傳送生殖器照片給對方。

案件之所以引發外界關注，與雙方對話內容密切相關。法院列出的訊息紀錄中，老王多次以性暗示語句與小美對話，包括「我這根大排長龍」、「我入珠最大顆，女生愛不釋手」、「現在太細，X 不爽」、「你一直抽搐」、「你嫌不夠粗」、「你的再粗一點就很完美」、「怎麼照片看起來，我很長」等句子。這些內容被法官認定已超越一般互動，足以顯示雙方關係已具有情感與親密層次。

小美在出庭時則主張，自己是在老王積極追求下才接受交往。她表示，老王自稱是單親父親，需要獨自扶養兩名孩子，讓她誤以為對方已無家庭負擔，因此在不知情的情況下發展感情。她強調，若早知對方已婚，絕不會介入他人婚姻。

然而，法官在檢視通訊內容後，發現兩人對話裡多次提到老王的婚姻狀態，其中包括「你老婆也說你小，又不是我嫌小」、「你老婆也嫌，不是我」等語句。法院因此認定，小美明確知道老王已婚卻仍持續交往，對原配造成精神損害。

最終裁定中，法官以維護配偶權為基準，衡量雙方經濟能力、事件影響以及對話內容程度，判令小美須賠償老王妻子 15 萬元精神慰撫金。判決公布後，婚外情如何在司法上認定責任、私人訊息能否成為證據等議題，再度引發社會討論。

