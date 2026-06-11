娛樂中心／邱于芳報導

手遊《偶像夢幻祭2》中人氣角色「瀨名泉」的配音聲優伊藤正巳，近日遭爆私生活爭議。他被指控，在演唱會結束後曾帶女粉絲前往飯店，引發外界熱議。事後伊藤正巳本人及其妻子先後發表聲明，坦承確實存在不當行為，並向支持者及相關人士致歉。事件曝光後，仍有部分粉絲發起抵制聲浪，也讓《偶像夢幻祭2》玩家相當關注後續發展，擔心是否會影響「瀨名泉」的配音工作，因此相關討論持續在社群平台延燒。





已婚聲優遭爆帶女粉開房！網笑「報酬是糰子」 道歉後粉絲仍不買單

日本爆料系網紅「DEATHDOL NOTE」曝光疑似伊藤正巳與女粉絲的對話紀錄，指控他在演唱會後帶人前往飯店，相關截圖曝光後掀起熱議，在御宅圈、聲優界投下震撼彈。（圖／翻攝自X @DEATHDOL_NOTE）

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日本爆料系網紅「DEATHDOL NOTE」昨（10）日在X上公布多張對話截圖，爆料已婚聲優伊藤正巳在演唱會結束後帶女粉絲前往飯店。從公開的對話內容中，甚至能清楚看見飯店名稱與房間號碼，並疑似指示女粉絲如何低調抵達、避免引起他人注意，還出現「請務必嚴格保密」、「今晚讓我們好好享受這如夢似幻的感覺」等曖昧訊息。相關內容曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友震驚表示難以置信，堪稱是在御宅族圈子投下一枚震撼彈。此外，同時曝光的照片中出現糰子，引來部分網友調侃是作為角色表達愧疚送出的補償物品，戲稱是「實物支付報酬」，以及另一張疑似事後避孕藥的照片，再度掀起外界揣測，也讓事件熱度持續升高，在動漫、聲優圈引發高度關注與討論。

已婚聲優遭爆帶女粉開房！網笑「報酬是糰子」 道歉後粉絲仍不買單

照片中出現的「糰子」被網友調侃是作為角色表達愧疚送出的補償物品，戲稱是「實物支付報酬」，以及另一張疑似事後避孕藥的照片，掀起外界討論。（圖／翻攝自X @DEATHDOL_NOTE）





伊藤正巳本人目前已發出道歉聲明：「這次事件完全是由於我的不負責任的行為造成的，這些行為辜負了大家的信任，我深感抱歉。我和妻子進行了一次談話，我向她表達深深的歉意，但她嚴厲地斥責了我。我對自己的行為深感後悔，並將真誠努力重新贏得家人和周圍所有人的信任。對於我造成的許多不便，我真誠地向所有參與目前正在進行的演出人員以及所有參與我目前正在進行中作品的人員表示歉意。」另外，伊藤正巳的妻子，同樣也是聲優的舞原鈴也發表道歉聲明，懇請大眾看在兩人有年幼孩子需要扶養，能接受她堅持手上工作到最後一刻。





已婚聲優遭爆帶女粉開房！網笑「報酬是糰子」 道歉後粉絲仍不買單

伊藤正巳今（11）日發出道歉聲明。（圖／翻攝自X @masami820703）









一些網友認為，伊藤正巳疑似利用角色名義與女粉絲建立關係，事件曝光後卻僅在道歉聲明中以「不當行為」輕描淡寫帶過，有網友指出，他在聲明中提到遭到妻子嚴厲斥責，卻未進一步說明事件經過，也沒有正面回應外界質疑，因此對於這份道歉內容並不買帳。相關討論持續在社群平台延燒，不少粉絲坦言對其形象感到失望，也有人認為身為公眾人物，應該對自己的行為負起更多責任。事件爆發後，也讓不少玩家擔憂是否會影響遊戲，猜測角色配音是否有遭到撤換的可能。





















原文出處：已婚聲優遭爆帶女粉開房！疑給「事後藥、糰子」打發 道歉後粉絲仍不買單

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