已婚警迷戀女同事！2度闖租屋處還偷生理褲 遭降二級改敘併罰10萬元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中二分局一名洪姓已婚員警因迷戀同所女警，趁對方執勤期間取走鑰匙，前往其租屋處侵入房間並竊走生理褲；事後又在女警返家南部時，再度擅闖租屋處，被房東撞見並調閱監視器後揭發。台中市政府將其移送懲戒，女警也提出告訴，懲戒法院判決出爐，該員警降二級改敘，併罰款新台幣10萬元。

台中二分局一名洪姓已婚員警因迷戀同所女警，趁對方執勤期間取走鑰匙，前往其租屋處侵入房間並竊走生理褲。（示意圖／Unsplash）

刑事部分，台中高分院依侵入住宅竊盜罪與侵入住宅罪，分別判處洪男有期徒刑6月、拘役30天，均得易科罰金定讞。

廣告 廣告

案件審理時，洪男承認侵入住宅，但否認竊取生理褲，並多次向被害人道歉，表示願意賠償損害。並辯稱自己無前科，認真從事警職，且需扶養父親與未成年子女，本次行為屬一時失慮，強調其人格依然具有可塑性，請求從輕處分。

懲戒法院審酌他兩度侵入民宅並有竊盜行為，破壞警政紀律，更造成民眾及被害人恐慌，戕害人民對公務員的信賴，犯後也僅坦承侵入住宅行為，否認竊盜行為，不過考量他任職以來表現尚屬良好，去年底判處降二級改敘，併罰款10萬元。仍可上訴。

更多FTNN新聞網報導

宿醉酒駕還公車私用！中和警資深小隊長被攔查 分局長怒記「兩大過免職」

台南夫妻被詐騙報案遭拒！警推諉還罵「真的白癡」挨記一大過、不服提告敗訴

台中女警被羈押！嗆「槍殺盧秀燕」當張文模仿犯號召者

