已婚IC工程師跟女同事在「尾牙擦出愛火」當小三竟慫恿：跟老婆離婚吧

記者陳弘逸／新竹報導

新竹市某積體電路公司的已婚工程師大壯（化名）去年公司尾牙，認識女同事小華（化名）女方開始曖昧，還要求哄她睡覺、慫恿男方離婚，兩人發展出婚外情，被妻子小花（化名）抓包，憤而提告求償，大壯坦承外遇，法院認定小華侵害配偶權，判小三應賠償30萬元，全案可上訴。

判決指出，女子小花（化名）跟男子大壯（化名）於2024年3月31日結婚，育有一名未成年子女，丈夫在新竹某積體電路公司擔任工程師，2025年在公司尾牙，認識女同事小華（化名），兩人開始曖昧，還要求哄她睡覺、慫恿丈夫與離婚，妻子忍無可忍向小三攤牌，並允諾不再往來，刪除聯絡方式。

未料，小華仍跟丈夫大壯有聯繫，且開車接送至少6、7次，甚至擁抱親吻，2度到汽車旅館發生性行為，此舉破壞小花對婚姻關係、信賴及家庭穩定，因此，她憤而提告小三求償80萬元。

小三小華否認逾越結交普通朋友，或有不正常往來，強調雙方只是朋友、同事關係，且開車接送，異性並非社會所不能容許，難認有侵害配偶權，且請求賠償過高，以此抗辯，訴請駁回告訴。

法官綜合相關證據，加上大壯證詞，認定小華已逾越一般男女正常交往分際；審酌正宮大學畢業，月薪5萬元；小三高中畢業，年所得跟小花相去不遠。

法官審酌，雙方身分、地位、經濟情況及配偶權侵害程度，判小華應賠償30萬元精神慰撫金給小花，全案可上訴。

