已定位失聯F-16V黑盒子！ 綠委曝：在2500公尺深海

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於6號晚上在花蓮豐濱外海失聯。國防部空軍司令部表示，已透過黑盒子訊號，精準定位戰機位置，下一步將進行打撈。民進黨立委王定宇透露，水下定位點深達2500公尺，國內目前沒有足夠的水下打撈量能，需要尋求國外協助。

空軍F-16V戰機機號6700，1月6號失事墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。如今搜救行動迎來重大進展，國防部空軍司令部表示，已透過黑盒子訊號，精準鎖定戰機位置。

民進黨立委王定宇表示：「我們也很擔心，這個確定的位置會因時間流速而略微移動。」

王定宇指出，目前F-16V的黑盒子定位在水下2500公尺深，搜救團隊在海象惡劣的東部海域，要進行打撈，需要特殊裝備與船隻支援。

軍事專家陳國銘說明：「目前人類打撈沉入水下的物件，多依靠兩種無人載具方式。一是大型水下無人載具潛入海中，透過機械手臂抓取物件；二是在物件旁先繫上氣囊，繫固完成後充氣，讓物件浮上水面。」

過去打撈黑盒子並不容易。例如，2020年11月，上校飛官蔣正志駕駛F-16在東部海域失事。雖然事發隔日就掌握飛機位置，但黑盒子深達1000公尺，在海象嚴峻下未能成功打撈。

陳國銘補充：「救難單位有潛水能力可以到很深的水下，因為無人載具不受水壓影響。」

如專家所言，一旦戰機失事，空軍通常會派P-3C反潛機，海軍則出動獵雷艦，找出包含飛行資料與座艙通話紀錄的黑盒子。黑盒子能承受高壓、高溫、高強度撞擊，但落海後，續航力僅約30天。因此，儘管搜救辛柏毅上尉已有重大進展，國軍仍在與時間賽跑。

為加速救援進程，國防部將協調新加坡或日本廠商提供協助。國軍表示，搜救行動不會放棄，只求辛上尉能早日回家。

