已寄出退國籍申請表給李貞秀 內政部：未辦妥就解職



中配民眾黨籍立法委員李貞秀即將於明天赴立法院宣誓就職，內政部今天（2日）表示，已於今天下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，並正式函請其提供已完成喪失中國大陸國籍的證明文件影本。內政部指出，若未能在就（到）職前完成放棄外國國籍程序，依法立法院即應予以解職。

內政部說明，原具中國大陸人民身分者，身分轉換後如欲登記參選公職，須先符合《兩岸人民關係條例》第21條規定，即在台設籍滿10年。當選後於就（到）職前，亦須與一般國民相同，符合《國籍法》第20條關於不得具有雙重國籍而擔任我國公職的規定。內政部強調，凡兼具我國國籍及外國國籍、並擬任立法委員者，應於就（到）職前完成放棄外國國籍，並於就（到）職日起1年內，完成喪失該國國籍並取得正式證明文件。內政部也指出，戶籍與國籍屬不同法律概念，兩者不可混為一談。

廣告 廣告

內政部進一步指出，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，依據中國大陸的國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，依法負有配合該國情報機關提供情報的義務。若同時擁有中華民國國籍與中國大陸國籍，並在台擔任民選公職，將可能面臨法律義務衝突，甚至因其公職身分而遭中共政權要求提供相關線索或資料。因此，《國籍法》第20條除為維護我國國家利益外，亦在於避免當事人承擔此類法律風險與矛盾。

內政部表示，倘立法委員未能於就（到）職前完成放棄外國國籍程序，即不符合《國籍法》第20條的立法意旨。立法院對於立法委員是否符合該條規定，應依職權進行調查；如經查明不符法定資格，立法院即須依法辦理解職。

內政部並指出，已於115年1月30日正式函請李貞秀依《國籍法》第20條規定辦理相關程序。鑑於民眾黨黨團主任對外表示，李貞秀已向中國大陸方面提出放棄國籍申請，內政部作為國籍法之主管機關，今天再度函請李貞秀提供已完成喪失中國大陸國籍的相關證明影本，作為後續處理國籍案件的參考依據。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

曾控袁惟仁出軌致婚姻破裂 前妻陸元琪低調回應

25年來首起漢他病毒奪命 北捷急消毒「這2站」強化防疫

陳見賢已辭縣黨部主委 徐欣瑩：打破初選黑箱才是重點