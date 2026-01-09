已少了委內瑞拉、伊朗 未來中國連俄油都買不到？川普開綠燈 美國會排審制裁買俄油國家法案

根據《紐約郵報》（New York Post）1月8日報導，美國總統川普（Donald Trump）已公開表態，支持一項延宕已久的跨黨派對俄制裁法案。該法案核心在於打擊俄羅斯能源出口，並針對持續購買俄國廉價能源的外國政府施加制裁。儘管獲得川普「開綠燈」支持，但由於美國國會議程壅塞，該法案的立法前景仍充滿變數。



共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員林賽．葛瑞姆（Lindsey Graham）1月7日在白宮結束會議後表示，川普已正式認可這項他與民主黨籍康乃狄克州聯邦參議員李察．布魯門塔（Richard Blumenthal）共同籌備數月的法案。葛瑞姆強調，這項進展對於向莫斯科施壓、終結已持續近4年的烏克蘭戰爭至關重要。



國會議程壅塞，法案推動陷入膠著



白宮官員隨後向《紐約郵報》證實了川普對該提案的支持。這項名為〈2025年制裁俄羅斯法案〉（Sanctioning Russia Act of 2025）的法案，擬對持續採購俄羅斯石油及相關能源產品的國家徵收高額關稅。此舉被視為擴大華府的外交籌碼，藉此影響包括中國、印度及巴西在內的能源買家。

儘管該法案在參議院獲得超過 80 位議員聯署的廣泛支持，但目前在參、眾兩院皆陷入停滯。主因是國會當前的議事焦點高度集中在聯邦政府的預算期限，以及其他優先立法的推動。

來自賓州的共和黨籍眾議員布萊恩．費茨派翠克（Brian Fitzpatrick）對延宕表示強烈不滿。他正考慮發起「排案請願」（discharge petition）以強行將法案交付表決，並呼籲應立即採取行動以「勒緊俄羅斯經濟」，迫使莫斯科重回談判桌。

除議程排擠外，部分民主黨人對「懲罰性關稅」可能引發的連鎖反應仍持保留態度。此外，國會內部對於「涉及稅收收入的條款是否必須由眾議院發起」存在程序爭議，進一步阻礙了立法進度。

克里姆林宮發表聲明抨擊該項提案



截至目前為止，共和黨領導層，包括眾議院議長麥克．強生（Mike Johnson）與參議院多數黨領袖約翰．圖恩（John Thune），尚未將該制裁案排入表決日程。當前國會的首要任務是在1月30日聯邦撥款期限截止前，通過年度預算法案以避免政府停擺。

若該法案最終通過，川普將獲得更大的授權，能對俄羅斯及其戰爭機器的支持者實施更嚴厲的經濟制裁。白宮盟友認為，這將強化美國對俄羅斯的談判地位；然而，批評者則警告，激進的關稅政策恐導致外交關係複雜化，甚至波及全球經濟穩定。

對此，克里姆林宮已發表聲明，抨擊該項提案是「升級緊張局勢」的挑釁行為。隨著烏克蘭戰火持續，以及全球能源市場的劇烈波動，朝野法制官員與市場觀察家正高度關注這項指標性法案的後續進展。



